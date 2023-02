Damit bescherte der Athlet vom SC Fischen dem Deutschen Skiverband (DSV) die erste Medaille bei den laufenden Titelkämpfen und das erste WM-Gold seit dem Sieg von Maria Höfl-Riesch in der alpinen Kombination vor zehn Jahren in Schladming. Die bis dahin letzte Einzel-Goldmedaille für die deutschen Männer bei einer WM hatte Hansjörg Tauscher 1989 in Vail in der Abfahrt gewonnen.

Schmids Teamkollege Linus Straßer scheiterte dagegen bereits im Achtelfinale. Bei den Damen unterlag Lena Dürr im Viertelfinale der späteren Weltmeisterin Maria Therese Tviberg aus Norwegen.