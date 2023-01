In der kommenden Woche geht der 35-Jährige noch in Kitzbühel an den Start, dann beendet er seine Karriere. »Irgendwann reicht es einfach«, sagte Feuz. Den überraschenden Entschluss zum Aufhören noch während der Saison hatte er kurz vor Weihnachten verkündet.

Dreßen gibt nächstes Comeback

Die deutschen Speed-Spezialisten verpassten die Top Ten. Romed Baumann kam auf Platz 16, ihm sangen die Fans im Zielraum ein kleines Ständchen zu seinem 37. Geburtstag. Thomas Dreßen belegte Platz 16 bei seinem Comeback nach mehrwöchiger Verletzungspause. »Es ist ziemlich emotional für mich«, sagte Dreßen nach dem Rennen in der ARD über die Stimmung beim Lauberhornrennen, die er lange nicht mehr erlebt hatte.