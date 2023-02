Diesen Rückenwind will Schmid mitnehmen. Im Riesenslalom zählt er zum Kreis der Medaillenkandidaten, auch im Slalom zeigte er sich in dieser Saison verbessert. Auch, wenn es nicht ganz so schnell vorwärtsging wie erhofft. Schmid war zuletzt wieder krank. »Über Weihnachten lag ich komplett flach«, erzählte er.

Er fühle sich dennoch »top vorbereitet«, was er am Mittwoch bewiesen hat. Schmid hat zwar immer noch 30 Weltcup-Siege weniger vorzuweisen als sein Jugendrivale Kristoffersen. Zumindest nach Weltmeistertiteln aber hat er nun mit dem Norweger, der 2019 Gold im Riesenslalom holte, gleichgezogen.

Wobei zur Wahrheit gehört, dass Kristoffersen das Parallelrennen am Mittwoch ausgelassen hat.