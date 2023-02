Die deutschen Abfahrer reagieren zunehmend ratlos auf die Misere. Am Dienstagabend saßen Sander, Baumann und Ferstl zusammen im Mannschaftshotel, hoch oben in Courchevel mit Blick auf den Mont Blanc. Den »Killer-Vorwurf« von Maier können sie nur bedingt nachvollziehen. »Bei mir schaut das vielleicht nicht so aus, als würde ich am Limit fahren, oder was immer er mit Killerinstinkt meint. Aber das ist meine Fahrweise«, verteidigte sich Sander. »Ich will da immer runter, mit 100 Prozent. Der Killerinstinkt ist da«, sagte Ferstl.