Die Deutschen

Die Hoffnungen im DSV-Lager ruhen in diesem Jahr besonders auf Lena Dürr: Die 31-Jährige feierte bei der WM-Generalprobe in Spindlermühle ihren ersten Weltcupsieg im Slalom. Im Slalomklassement liegt Dürr, die 2022 bei den Olympischen Winterspielen im Team Bronze gewann, auf einem starken vierten Platz. Dass Kira Weidle in der Abfahrt immer wieder für eine vordere Platzierung gut ist, hat sie erst kürzlich unter Beweis gestellt.