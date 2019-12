Zur Person Manuel Ferrigato

SPIEGEL: Herr Palzer, wenn ein erfolgreicher Ausdauersportler wie Sie keinen deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag hat, kann seine Sportart nicht besonders nachgefragt sein. Stimmen Sie zu?

Anton Palzer: Nein. Als Breitensport ist das Skibergsteigen populär, es boomt und wächst stärker als viele andere Wintersportarten. Es tut sich auch etwas im Wettkampfsport, den ich betreibe. Natürlich sind die Profirennen eher Randsportart, das werden sie auch bleiben, aber sie gehören künftig zum Programm der olympischen Jugendspiele, die Aufnahme bei großen Winterspielen könnte bald folgen. Was Wikipedia betrifft: Ich brauche die große Aufmerksamkeit gar nicht. Ich mache den Sport für mich.

SPIEGEL: Es gibt Rennen, in denen Sie über 2000 Höhenmeter auf einer Strecke von 20 Kilometern zurücklegen müssen. Durch Schnee und Eis. Sie schaffen solche Distanzen manchmal in unter 90 Minuten. Das ist absurd schnell - und muss furchtbar anstrengend sein. Warum tun Sie sich das an?

Palzer: Ich bin in den Bergen aufgewachsen, sie faszinieren mich schon immer und eigentlich spüre ich seit meiner Kindheit ein enormes Verlangen, einen Berg zu besteigen - so schnell, ich kann. Es ist einfach toll, dass ein so kleiner Mensch wie ich auf so hohe Berge kommen kann. Die Verbundenheit mit der Natur treibt mich einfach an.

SPIEGEL: Aber ganz locker wegstecken werden Sie so eine Bergbesteigung sicher nicht.

Palzer: Natürlich ist das alles anstrengend, es gibt an einem Weltcup-Wochenende mehrere Rennen, Sprints, Anstiege und Abstiege, mal mit mehr Höhenmetern, mal mit steileren Passagen. Und natürlich habe ich im Wettkampf auch Schmerzen - aber es ist kein Verletzungsschmerz, sondern einer, den ich aushalten kann. Wenn ich am Ende im Ziel angekommen bin, dann bin ich stolz auf mich. Das ist ein gutes Gefühl, das süchtig macht.

SPIEGEL: Wie macht sich der Schmerz bemerkbar?

Palzer: Zu Beginn in der Lunge. Wenn das Rennen losgeht, steigt der Puls extrem schnell an - 200 Herzschläge pro Minute kommen da schon mal vor. Da gibt es dann ein Stechen in der Lunge, manchmal schmecke ich auch etwas Blut. Das gehört dazu. Irgendwann im Rennen gibt es einen körperlichen Schmerz, die Muskulatur ermüdet, die Beine werden schwer, die Arme werden schwer, man ist platt. Da muss ich meinen inneren Schweinehund besiegen, den Schmerz überwinden, aber das gelingt mit der Erfahrung immer besser und dank meines Trainings bin ich darauf auch vorbereitet.

Marco Kost/ Getty Images Weltcup 2019 in Bischofshofen, Österreich; im neuen Jahr wird erstmals in Deutschland ein Weltcup-Rennen im Skibergsteigen stattfinden - am Jenner, in der Heimat von Anton Palzer

SPIEGEL: Sie haben keinen Trainer. Woher wissen Sie, dass Sie gut trainieren?

Palzer: Ich mache diesen Sport, seit ich 15 Jahre alt bin, auf hohem Level. Ich kann mithilfe dieser Erfahrungswerte sehr gut einschätzen, was ich vertrage - und was nicht. Niemand kennt meinen Körper besser als ich. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich nur nach Lust, Laune und Bauchgefühl trainiere. Ich gucke mir viel von anderen Sportarten ab: Ich finde den Radsport sehr spannend, er ist trainingswissenschaftlich enorm ausgeleuchtet. Ich hole mir auch Tipps von anderen Sportlern, von Radsportlern oder Skilangläufern. Wie viele harte Einheiten machen die pro Woche? Wie ist bei ihnen der Anteil von Kraft- und Ausdauertraining? Diese Informationen nutze ich für meine Vorbereitung.

SPIEGEL: Gibt es in Ihrer Sportart Dopingkontrollen?

Palzer: Natürlich gibt es wie auch in jeder anderen Sportart angemeldete und unangemeldete Kontrollen. Im Jahr steht die Nada (Nationale Antidopingagentur) 10 bis 15 Mal unangemeldet vor meiner Haustür. Beim Weltcup-Rennen gibt es dann weitere Kontrollen für die besten drei Athleten, und drei weitere Teilnehmer werden per Zufall zum Dopingtest ausgewählt. Das ist schon sehr professionell.

SPIEGEL: Wie muss man sich die Konkurrenz bei Ihnen vorstellen: Ist das eine total verschworene Gemeinschaft, oder gibt es echte Rivalität?

Palzer: In diesem kleinen Kreis kennen wir uns alle ziemlich gut, manche Konkurrenten kenne ich schon, seitdem ich 15 Jahre alt bin. Da gehe ich schon mal mit meinen Gegnern zusammen essen. Die Rennen sind eigentlich auch nie unsportlich, jeder weiß ja, dass das Rennen hart wird und man mit den Anstrengungen genug zu kämpfen hat. Aber es kommt erstaunlich oft vor, dass mir jemand an der Startlinie auf die Skier tritt und dadurch meine Bindung aufgeht. Manchmal liegen in der Wechselzone beim Teamrennen Skistöcker herum, und ich muss ausweichen. Das passiert schon oft, aber die Anlagen sind auch eng, vielleicht ist das auch nur Zufall.

SPIEGEL: Haben Sie Vorbilder?

Palzer: Den norwegischen Skilangläufer Petter Northug fand ich lange faszinierend. Wie er über 50 Kilometer oder im Sprint Weltmeistertitel gewonnen hat, da dachte ich mir, man kann einfach alles schaffen, wenn man will. Aber inzwischen habe ich keine Sportidole mehr.

SPIEGEL: Warum nicht?

Palzer: Das vernebelt nur die Sicht. Natürlich können Sportler auf Jugendliche eine besondere Wirkung haben, sie anspornen, aber der Sport macht die Menschheit nicht besser. Viele Menschen erreichen so viel mehr als wir Sportler, Menschen aus der zweiten Reihe, die harte Rückschläge erleiden - und trotzdem besondere Leistungen vollbringen. Solche Leute müssten häufiger gewürdigt werden als Sportler und ihre Rekorde.

SPIEGEL: Aber auch Sie jagen nach Bestmarken. Den Watzmann haben Sie im Sommer in 3:06 Stunden überschritten, also raufgerannt, über den Watzmann Grat und wieder runtergelaufen. Freizeitwanderern werden für diese Tour zwei Tage empfohlen. Brauchen Sie solche Leistungen, um interessant als Sportler zu sein?

Palzer: Wenn ich so etwas mache, dann weil es mir persönlich wichtig ist. Und der Watzmann ist mir wichtig, allein schon weil er vor meiner Haustür liegt und ich immer wieder darauf trainiere. Mich treibt bei solchen Versuchen aber kein Sponsor an, es geht mir nicht um Profit. Speziell bei diesem Versuch war auch niemand im Vorfeld eingeweiht, nicht einmal meine Eltern. Ich habe den Versuch alleine über Monate geplant und dann auch ohne Hilfe durchgeführt. Nur Laufschuhe, T-Shirt, los gehts. Erst später habe ich bei Instagram geschrieben, was ich dort eigentlich gemacht habe.

SPIEGEL: Der Watzmann ist steinig, die Tour kann für unerfahrene Bergsteiger gefährlich werden.

Palzer: Und ich habe mich deswegen auch später gefragt: Warum hast du das gemacht? Hast du jetzt Leute dazu animiert, dir nachzueifern? Mir ist klar geworden, dass ich kein Vorbild sein will, was diese extremen Leistungen betrifft. Die braucht niemand nachmachen. Was mir aber am Herzen liegt und was ich zeigen will, ist, dass Sport ein gesunder Ausgleich zu einem stressigen Alltag sein kann. Das muss allerdings kein Leistungssport sein, um Gottes willen!

SPIEGEL: Der Bergsport fordert immer wieder Todesopfer. Denken Sie darüber nach?

Palzer: Bewusst bin ich mir dieser Gefahr schon. Aber wenn ich mich ins Auto setze und über die Autobahn fahre, dann lebe ich wahrscheinlich gefährlicher als bei einem Weltcup. Ich will das nicht verharmlosen, aber ich selbst habe viel Erfahrung auf den Bergen und einen guten Umgang damit gefunden.

SPIEGEL: Ihre Sportart wird im Fernsehen praktisch nie gezeigt. Warum nicht?

Palzer: Na, weil es total langweilig sein kann, wenn wir kilometerweit durch den Schnee rennen. Der traditionsreiche Skilanglauf über 50 Kilometer ist sicher auch kein Highlight im Fernsehen. Und die Anstiege bei uns Skibergsteigern sehen wahrscheinlich auch nicht so steil und spektakulär auf TV-Bildern aus, wie sie tatsächlich sind. Es gibt bei uns allerdings Entwicklungen, um für das Fernsehen attraktiver zu werden, zum Beispiel wurden kürzere Wettkämpfe und Teamläufe eingeführt. Dort zählt dann jede Sekunde.

SPIEGEL: Mit solchen Maßnahmen hofft der Verband der Skibergsteiger, auch Teil des Olympischen Programms zu werden. Wäre Ihre Karriere mit einem Olympiasieg vollendet?

Palzer: Für mich steht die sportliche Leistung an erster Stelle in meinem Profileben, aber ein Olympiasieger ist für mich nicht gleichzeitig der beste Sportler der Welt in seiner Disziplin. Alle vier Jahre finden Winterspiele statt, und dann hängt vieles von Kleinigkeiten ab, die aber über den Sieg entscheiden: Wer ist aktuell verletzt? Wer ist in Form? Wie ist das Wetter? Mir ist der Weltcup wichtiger. Dort muss ich über mehrere Monate und in unterschiedlichen Rennen meine Leistung abrufen. Für Radsportler ist Olympia auch nicht das Größte, sondern die Tour de France. Mir geht es ähnlich. Ich will als Sportler lieber die Weltcup-Saison gewinnen. Und wenn ich mal meine Karriere beende, will ich sagen können: 'Toni, das hast du super gemacht. Das war eine coole Zeit.' Das geht auch ohne Olympiasieg.

Marco Kost/ Getty Images Bei Weltcuprennen gibt es in der Regel drei Fahrspuren - so können die Athleten auch überholen

SPIEGEL: Der Klimawandel beherrscht den Wintersport, Schnee wird in tieferen Lagen weniger, Skipisten könnten zunehmend verschwinden. Machen Sie sich darüber Gedanken?

Palzer: Natürlich merke ich, dass die Phasen mit Schnee in flacheren Lagen kürzer werden, die Gletscher sehen gerade im Oktober oder November anders aus als noch vor zehn Jahren. Das hat auch Auswirkungen auf mein Training, ich muss in höhere Lagen gehen. Aber es ist nicht so, dass ich rund um die Uhr über den Klimawandel nachdenke und mir bei jedem Einkauf überlege, was das für Folgen haben könnte. Ich glaube aber, dass ich mich in der Natur selbst, Tieren und Pflanzen gegenüber, sehr respektvoll verhalte. Hier kenne ich die Regeln, und wenn ich jemanden sehe, der gegen sie im Bergsport verstößt, zum Beispiel Müll in die Natur schmeißt, dann schreite ich auch ein. Das macht mich wütend.

