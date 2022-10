Immer mehr Ski-Events, immer weniger Winter Wenn alle Schneedepots nicht reichen

Gletscher schmelzen überall – der alpine Skisport aber will weiter wachsen, der Verbandschef träumt von Rennen der Superlative. Geht das gut? Der abgesagte Saisonstart in Sölden hat die Planer zurück in die Realität geholt.

Aus Sölden berichtet Jonas Kraus