Alles Wichtige zur Skisprung-Saison Das Mattenspringen ist eröffnet

Warum dauert die Saison so außergewöhnlich lang?

Los geht es am 5. November und damit so früh wie nie. Zudem endet die Saison für Wintersportler am 2. April – und damit so spät wie nie. Grund ist die Fußball-WM. Während der Vorrunde in Katar sieht das Skispringen in vielen Ländern keine Chance auf eine TV-Übertragung. Nach dem Auftakt in Wisla geht es somit erst am 26./27. November im finnischen Kuusamo weiter. Dort ist der erste Schnee bereits gefallen, die Temperaturen liegen auch tagsüber schon jetzt unter dem Gefrierpunkt.