Althaus schreibt Geschichte

Das DSV-Quartett hatte schon bei der WM-Premiere 2019 Gold geholt, bei der Heim-WM 2021 in Oberstdorf hatte es dagegen nur zu Rang fünf gereicht. Mit der nächsten Goldmedaille hat Katharina Althaus ihren Platz in den Geschichtsbüchern sicher: Als erste Skispringerin der WM-Historie sammelt sie sechs Goldmedaillen. In der Liste der erfolgreichsten WM-Weitenjäger kletterte sie damit auf Rang vier hinter den Österreichern Thomas Morgenstern (acht Titel), Wolfgang Loitzl (sieben) und Gregor Schlierenzauer (sechs).