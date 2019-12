Skispringen in Engelberg Geiger geht als deutsche Nummer eins in die Tournee

Der Weltcup in Engelberg ist für die Skispringer die Generalprobe für die am 29. Dezember beginnende Vierschanzentournee. Karl Geiger holte in der Schweiz den dritten Platz. Der in der Weltcup-Wertung beste DSV-Athlet sprang 133,5 und 135 Meter weit und musste sich auf der Groß-Titlis-Schanze nur dem Polen Kamil Stoch (136 und 138 Meter) und Österreichs Stefan Kraft (134,5, 137,5) geschlagen geben.

Der frühere Tournee-Sieger Stoch feierte seinen ersten Weltcup-Sieg im Einzel in dieser Saison und steigerte seine Form vor der ersten Tournee-Station in Oberstdorf. Stoch rangiert mit 34 Einzelsiegen damit auf Platz fünf der ewigen Rangliste, der 32-jährige Pole hat nun einen Weltcup-Erfolg mehr vorzuweisen als Jens Weißflog.

Ski Jumping - Most individual World Cup victories among men



53 - Gregor Schlierenzauer

46 - Matti Nykänen

39 - Adam Malysz

36 - Janne Ahonen

34 - Kamil Stoch (+1)

33 - Jens Weißflog #FISskijumping #Engelberg — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) December 21, 2019

Auch Pius Paschke (10.) und Constantin Schmid (11.) gelangen gute Leistungen für das DSV-Team. Schlechter lief es bei Richard Freitag, der bereits im ersten Durchgang ausgeschieden war. Markus Eisenbichler, der derzeit mit seiner Form kämpft, wurde 23., Stephan Leyhe erreichte Rang 19.

"Im Moment nicht mein Niveau"

"Ich will natürlich ganz nach vorne, aber im Moment ist das nicht mein Niveau", sagte Eisenbichler nach seinem zweiten Sprung im ZDF. Im Hinblick auf seine Leistung bei der Tournee zeigte er sich jedoch optimistisch: "Bei mir kann das ziemlich schnell gehen."

Besser sieht es für Geiger aus. "Ich bin stolz darauf, dass ich im Favoritenkreis dazugehöre", sagte der 26-Jährige. "Karl, sehr gute Leistung heute", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher, der allerdings bei seinem Team insgesamt noch Steigerungsbedarf sieht.

URS FLUEELER/EPA-EFE/REX Karl Geiger vor Schweizer Bergkulisse

Am Sonntag (15.00 Uhr, TV: ZDF, Eurosport) steht in Engelberg ein weiteres Einzel auf dem Programm. Sollten die deutschen Athleten dort keinen Erfolg feiern können, würde das DSV-Team erstmals seit 2010 ohne Saisonsieg in die Tournee starten.