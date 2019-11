Skispringer Karl Geiger hat beim Saisonstart im polnischen Wisla einen möglichen Podestplatz am Ende deutlich verpasst. Der Vizeweltmeister lag beim Debüt von Bundestrainer Stefan Horngacher nach dem ersten Durchgang noch in Führung, landete bei schwierigen Bedingungen aber nur auf dem siebten Rang. Der Sieg ging an den norwegischen Skiflug-Weltmeister Daniel-André Tande vor Anze Lanisek aus Slowenien und dem Polen Kamil Stoch. Weltmeister Markus Eisenbichler wurde Letzter.

Eisenbichler sprang bei Rückenwind mit 73 Metern auf die geringste Weite. Die Bedingungen wechselten teilweise zwischen zwei Athleten deutlich, kurz vor Eisenbichlers Sprung gab es noch starken Aufwind.

"Wenn's draußen gar nichts hebt, kannst Du nichts machen. Die Anlaufluke war ziemlich niedrig, aber so ist es nun. Abhaken. Wenn der Anlauf niedrig ist, muss Aufwind da sein. Mein Absprung war gut, aber dann bin ich einfach runtergefallen", sagte Eisenbichler nach dem Sprung im ZDF. Und: "Das ist halt total Kacke."

Ein positiveres Fazit zog Horngacher: "Es waren bei uns ein paar gute Sprünge dabei. Wir haben aber noch viel Wettkämpfe und vielleicht dann auch das Glück auf unserer Seite. Wir gehen aber mit einem guten Gefühl hier weg", sagte er im ZDF.

Zweitbester deutscher Springer war Richard Freitag auf dem 24. Platz, Pius Paschke sammelte als 26. ebenfalls Punkte. Topfavorit Ryoyu Kobayashi aus Japan wurde Vierter.

Für einen Schreckmoment sorgte der Pole Piotr Zajc, der im ersten Durchgang nach der Landung stürzte. Er blieb kurz liegen, konnte aber mit blutender Stirn die Auslaufzone selbstständig verlassen.