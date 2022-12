Im Gesamtranking führt Kubacki vor dem Start der 71. Vierschanzentournee vor Lanišek, dem Österreicher Stefan Kraft und dem Norweger Halvor Egner Granerud. »Die vier Springer geben im Moment den Ton an, sind besser als alle anderen. Ich denke, das sind die, mit denen man sich messen muss«, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher zu den Tournee-Favoriten. Der 53-Jährige ergänzte: »Die haben kein Geheimnis, die springen einfach gut. Technisch sauber, entschlossen, mit einem guten Selbstvertrauen springen sie richtig gut Ski. Ich sehe da keine Zaubereien mit technischem Material.«

Horngacher setzt auf Kontinuität

Anders als in den vergangenen Jahren zähle man, so Horngacher, »nicht zu den absoluten Top-Favoriten«. Dennoch gab sich der 53-Jährige zuversichtlich: »Wir haben in den letzten Wochen ruhig und geduldig gearbeitet und dabei Schritt für Schritt in die richtige Richtung gemacht. Diesen Prozess wollen wir auch während der Tournee fortsetzen und über die einzelnen Wettkämpfe wieder in Topform kommen.«