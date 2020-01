Deutsche Skispringer Die Suche nach dem nächsten Tourneesieger

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher weiß, wie man die Vierschanzentournee gewinnt. Als Trainer der polnischen Mannschaft führte er Kamil Stoch zu zwei Gesamtsiegen. "Bei der Vierschanzentournee geht es um Ruhe und Klarheit im Umfeld", sagte Horngacher dem SPIEGEL im Vorfeld der diesjährigen Tournee. "Die Gefahr ist der große Rummel. Das kann zu Stress und Unbehagen führen. Deshalb ist es wichtig, dass man alle Störfaktoren ausblendet." Einer dieser Störfaktoren ist das Wetter. Das kann aber auch ein Bundestrainer nicht beeinflussen.

Horngachers derzeit bester Schützling ist Karl Geiger. Das war vor der Saison so nicht geplant gewesen, doch dann folgten die schwere Verletzung von Olympiasieger Andreas Wellinger sowie die Formschwankungen von Weltmeister Markus Eisenbichler - und Geiger avancierte mit konstanten Leistungen zur neuen Nummer eins im deutschen Team. Das bestätigte er bei der Tournee, bis auf diesen einen verunglückten Windsprung in Innsbruck.

In Bischofshofen zeigte Geiger, dass er Störfaktoren ausblenden kann. Im Training und in der Qualifikation haderte er noch mit dem Rückschlag auf der Bergisel-Schanze, der ihm womöglich den Gesamtsieg genommen hat. Im Wettkampf sprang Geiger dann 140 und 136 Meter weit und sicherte sich den dritten Platz in der Gesamtwertung. Es war der fünfte Podestplatz für den Deutschen Skiverband (DSV) in den vergangen fünf Jahren. Und Geiger wollte nicht mehr über Innsbruck nachdenken: "Fürs Wetter kann ich nichts, meine Leistung hat gepasst, ich bin zufrieden."

Hannawald war der letzte deutsche Tourneesieger

Trotzdem wartet der DSV seit 18 Jahren auf den für das Prestige so bedeutsamen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee. Der letzte Gewinner hieß Sven Hannawald. Der heute als TV-Experte tätige Hannawald war gleichzeitig auch der letzte international anerkannte Topstar im DSV-Sprunganzug. Ein solcher Status ist keine Bedingung für einen Triumph auf den vier bekanntesten Schanzen der Welt, andersherum wird man womöglich erst mit einem Gesamterfolg eine allseits beachtete Größe.

Es ist nicht so, als hätten die deutschen Skispringer in den vergangenen Jahren keine Erfolge gefeiert. Mit Horngachers Vorgänger Werner Schuster war es nach dem medaillenlosen Tiefpunkt bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin stetig aufwärts gegangen. Severin Freund, Wellinger, Eisenbichler - sie alle haben Olympia- und WM-Medaillen geholt und daher grundsätzlich auch das Potenzial, die Vierschanzentournee zu gewinnen.

Daniel Karmann DPA Der Mann mit der Fahne: Bundestrainer Stefan Horngacher

Angesichts der Ausfälle von Wellinger, Freund sowie des ebenfalls verletzten Toptalents David Siegel ist Horngacher zufrieden mit der laufenden Saison. "Das war ziemlich deprimierend", sagte der 50-Jährige, "und das hat man auch im gesamten Team gemerkt". Es sei schwierig, wenn man als Trainer nur auf ein, zwei Athleten bauen könne. "Wenn dann einer schwächelt, wird es problematisch", sagte Horngacher weiter.

Der Aufstieg Geigers in die Weltspitze kam für den Bundestrainer nicht überraschend. "Er hat sich im Sommer gut entwickelt, da hat er ein bisschen seine Technik verändert", sagte Horngacher. Dadurch habe Geiger die nötige Konstanz im Training gefunden. "Ich kenne den Karl schon lange, ich weiß wo er herkommt. Er war eigentlich nie das Riesentalent und musste sich immer alles erarbeiten - und das hilft ihm gerade enorm, um klar zu sein und diesen Arbeitsweg weiterzugehen. Im Karl steckt noch einiges drin."

Der DSV hat viele gute Skispringer

In der Breite stimmt es im DSV-Team. In Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen war Deutschland jeweils die stärkste Nation, und in der Gesamtwertung landeten mit Stephan Leyhe (Platz 10), Eisenbichler (15), Constantin Schmid (16) und Pius Paschke (20) vier weitere Athleten in den Top 20. Mit Moritz Baer drängt ein weiterer Springer ins Weltcupteam, und auch der Nachwuchs in den B- und C-Kadern entwickelt sich gut. "Wenn wir im nächsten Jahr alle Topleute zur Verfügung haben, haben wir wieder eine schlagkräftige Mannschaft", sagt Horngacher.

Doch ist auch ein kommender Tourneesieger unter ihnen? Für Horngacher wird die Suche nur mit harter Trainingsarbeit und dem kompletten Fokus auf das Skispringen erfolgreich sein. Dafür zieht er einen Vergleich zum diesjährigen Gewinner Dawid Kubacki, seinem ehemaligen Schützling im polnischen Team: "Der Dawid hat drei, vier Jahre gebraucht, um dieses Niveau zu erreichen", sagte Horngacher in Bischofshofen. "Wir sind jetzt mitten in dem gleichen Prozess, so dass wir hier in Deutschland in ein, zwei Jahren auch ganz vorne mitspringen werden." Wer Geiger, Wellinger, Eisenbichler und Siegel in seinem Team haben wird, kann so optimistisch sein.