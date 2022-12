Diese Überlegungen verwarf sie aber, nachdem beschlossen wurde, dass es ab der Saison 2023/24 eine Vierschanzentournee für Frauen geben wird. »Ich war schon so weit, dass ich gesagt habe: Ganz so ewig mache ich nicht mehr. Aber wir haben so sehr gekämpft, dass wir auch eine Tournee bekommen. Jetzt werde ich natürlich versuchen, dabei zu sein«, sagte sie im April.

Freitag auf Platz sechs

Den Grundstein zum Erfolg legte Althaus am Samstag im ersten Durchgang, als sie nach der Tageshöchstweite von 99 Metern landete. »Ich fühle mich großartig und bin so glücklich. Ich liebe Lillehammer«, erklärte sie im ARD-Interview nach ihrem dritten Triumph auf der Normalschanze. Auf der Großschanze konnte sie bereits zweimal gewinnen. »Die große Schanze ist mein Favorit. Ich hoffe auf ein gutes Abschneiden« sagte Althaus mit Blick auf den Wettkampf auf der Großschanze am Sonntag.