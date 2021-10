Maren Lundby Norwegischer Skisprungstar verzichtet wegen Gewichtsanforderungen auf Olympia

Die Olympiasiegerin und zweifache Skisprung-Weltmeisterin Maren Lundby will ihren Titel in Peking nicht verteidigen. Sie wolle nicht so stark abnehmen, wie es nötig wäre, sagte sie unter Tränen in einem Interview.