Das Thema Zyklus wird präsenter

Immer mehr Sportlerinnen sprechen offen über Menstruationsbeschwerden und wie sie sich auf die Leistung auswirken. Zuletzt hatte Ski-Superstar Mikaela Shiffrin dem österreichischen Sender ORF gesagt: »Nach gestern war ich ziemlich müde, ich habe gerade nicht den besten Moment in meinem monatlichen Zyklus.« Dabei hatte ein Fehler des Übersetzers für Belustigung im Netz gesorgt. Aus den englischen Worten »I'm kind of in an unfortunate time of my monthly cycle« hatte er den deutschen Satz »Es ist sehr anstrengend. Ich komme nicht einmal zum Radfahren, was ich jeden Monat mache« gemacht.