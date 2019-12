Vierschanzentournee Warum dürfen Frauen nicht mitspringen?

27.000 Zuschauer werden beim Auftaktspringen der 68. Vierschanzentournee in Oberstdorf auf den Tribünen an der Schattenbergschanze stehen, die Karten sind schon seit über einem Monat ausverkauft. Die Skispringerinnen werden von dieser Atmosphäre nicht viel mitbekommen - es sei denn, sie haben sich ein Ticket für die Zuschauerränge gesichert. Mitspringen dürfen sie nicht. Die größte Veranstaltung im Skisprung-Kalender bleibt den Männern vorbehalten. Von der großen medialen Aufmerksamkeit, die das Skispringen während dieser Zeit erfährt, profitieren die Frauen folglich nicht.

Bei den Skispringerinnen stößt das auf Kritik: "Es fehlt zum Beispiel eine Vierschanzentournee für Frauen, die aus dem normalen Weltcup-Kalender herausragen würde", sagte Olympiasiegerin Carina Vogt der "Stuttgarter Zeitung". "Ich kann nicht nachvollziehen, warum das nicht passiert. Die Männer werden doch keine TV-Zuschauer verlieren, nur weil davor und danach auch wir Frauen live übertragen werden."

Wird sich dieser Zustand ändern? "Stand heute gibt es da keine konkreten Pläne", sagte Walter Hofer, Renndirektor des Internationalen Skiverbands Fis, im vergangenen Oktober. Bis dahin lag laut Hofer "kein Antrag eines nationalen Skiverbandes vor, in dieser Richtung etwas anzudenken".

"Jetzt sind die Skiverbände gefragt"

Warum dürfen Frauen bei der Vierschanzentournee weiterhin nicht mitspringen? Die Veranstalter des traditionsreichen Turniers stehen schon länger in der Kritik, sich zu sehr auf der Tradition auszuruhen und zu wenig in die Zukunft zu denken. Doch auf SPIEGEL-Anfrage zu einer möglichen Vierschanzentournee der Frauen sagt ein Tournee-Sprecher nun: "Aus unserer Sicht würde nichts dagegensprechen."

Von Tournee-Seite heißt es allerdings, dass man bei der Frauen-Einbindung selbst nicht viel ausrichten könne - und verweist ebenfalls auf die Verbände. "Wir sind auf DSV und ÖSV zugegangen und haben beiden signalisiert, dass es von unserer Seite eine Bereitschaft gibt", sagt der Sprecher. "Jetzt sind die Skiverbände gefragt. Die müssen das bei der Fis vorantreiben."

Markku Ulander DPA Carina Vogt: "Es fehlt uns eine Vierschanzentournee"

Was sagen die Verbände? "Es ist richtig, dass die Fis erst aktiv werden kann, wenn von nationaler Seite ein entsprechender Antrag kommt", sagt Horst Hüttel, Skisprung-Teammanager im DSV, dem SPIEGEL. "Das Thema ist für uns interessant, es hat aber bei uns im Haus noch keine finale Abstimmung gegeben, um einen entsprechenden Antrag zu stellen." Es gebe vorher noch verschiedene Fragestellungen zu klären: Wie reagiert das Fernsehen? Wie sieht es mit Versicherungen aus, wenn ein kombiniertes Frauen- und Männerspringen witterungsbedingt abgesagt werden müsste? "Das gilt es erst zu evaluieren", sagt Hüttel.

Der lange Weg zu Gleichberechtigung

Es ist aber auch ein grundsätzliches Problem der Sportart. Skispringen der Frauen wurde erst spät gefördert - und dementsprechend wurden auch die ersten Schritte in Richtung Gleichberechtigung spät eingeleitet. Den Weltcup für Frauen gibt es seit 2011, zu Olympia ging es 2014 zum ersten Mal und Wettbewerbe von der Großschanze nehmen nur nach und nach zu.

Die fehlende Erfahrung von den Großschanzen ist laut Andreas Bauer, dem Cheftrainer der deutschen Skispringerinnen, ein Grund, weshalb Skispringerinnen in der Vergangenheit nicht bei der Vierschanzentournee dabei waren. "In den letzten Jahren waren die Frauen noch nicht ganz so weit, es hat sich aber enorm entwickelt", sagte Bauer dem Bayerischen Rundfunk. Deshalb "ist es auch nur eine Frage der Zeit, bis es soweit sein wird". Auch Hofer hat bereits gesagt: "Aus rein sportlicher Sicht spricht aus meiner Sicht nichts dagegen."

Bei den Athletinnen kommt so etwas wie vorsichtige Hoffnung auf: "Wenn man sieht, wie wir die Großschanze springen, kommt hoffentlich in den nächsten Jahren auch eine Vierschanzentournee oder mehr Wettkämpfe auf Großschanzen wie Weltmeisterschaften oder Olympia", sagte die deutsche Skispringerin Katharina Althaus im Deutschlandfunk.

Wie könnte eine Lösung aussehen?

Konsequent wäre es, die Frauen in die Tournee zu integrieren. Diese Option würde ihnen die größte Aufmerksamkeit bringen - und wird von Cheftrainer Bauer favorisiert. Er hat vorgeschlagen, während der Tournee am Tag der jeweiligen Qualifikationen der Männer die Frauen-Springen abzuhalten.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa Katharina Althaus: "Wenn man sieht, wie wir die Großschanze springen, kommt hoffentlich in den nächsten Jahren auch eine Vierschanzentournee"

Problematisch könnten bei dieser Variante logistische Aspekte werden. "Sich bei uns anzudocken, ist eine schöne Idee, aber ich glaube, es würde die Organisatoren der Vierschanzentournee vor schier unlösbare Aufgaben stellen", sagt Stefan Horngacher, der Bundestrainer der Männer, dem SPIEGEL. "Die Chance es zeitgleich zu machen, ist gering", sagt auch der Tournee-Sprecher. "Es ist jetzt schon schwierig, den Weltcup-Tross unterzubekommen." In den Orten ist während der Tournee Haupturlaubszeit, die Hotels sind voll.

"Natürlich müsste man sich über die Logistik Gedanken machen. Es ist Jahreswechsel, die Orte sind voll. Aber dann muss man eben in Kempten wohnen und 40 Minuten Anfahrt in Kauf nehmen. Da müsste man nach Lösungen suchen", sagt Bauer. Auch Hofer sieht Probleme im logistischen Bereich, insbesondere hinsichtlich der Durchführung der Wettkämpfe. "Was passiert, wenn es schneit? Wer hat dann Priorität?"

Vorbild Norwegen?

Alternativ müsste man auf einen anderen Termin - oder andere Orte ausweichen. Besonders die zweite Variante stößt bei Bauer auf wenig Begeisterung: "Wenn man es macht, sollte man die Tradition aufgreifen und es nicht irgendwo anders retortenmäßig aus dem Boden stampfen." Horngacher sagt: "Mein Vorschlag wäre, dass die Frauen eine eigene Vier- oder Dreischanzentournee ins Leben rufen, die dann über die Jahre größer wird, so wie es bei der Vierschanzentournee passiert ist und wie es die Norweger aktuell mit der Raw-Air versuchen."

Bei der Raw-Air-Serie, einer seit ein paar Jahren im März ausgetragenen norwegischen Variante der Tournee mit ebenfalls vier Wettbewerben, ist man in Sachen Gleichberechtigung bereits einen Schritt weiter. Seit diesem Jahr dürfen dort auch Frauen mitspringen. Auf denselben Schanzen, an denselben Terminen. Nur das Skifliegen in Vikersund bleibt weiterhin nur für die Männer.

Bei der Vierschanzentournee bleiben die Frauen dagegen bis auf weiteres bei allen vier Wettbewerben außen vor - weil noch keine ernsthaften Bemühungen zu erkennen sind, am Ist-Zustand zeitnah etwas zu ändern.