Schlag auf Schlag: Ausruhen dürfen sich die Slalomfahrer nicht. Von Tirol aus geht es weiter in die Steiermark, am Dienstag steht der Nachtslalom auf der Planai in Schladming an. Und auch die WM in Frankreich ist schon in Sichtweite. Die Slalom-Asse gehen am 19. Februar in Courchevel auf die Strecke, die Verhältnisse hoch oben in den französischen Alpen dürften ähnlich sein wie zuletzt in Kitzbühel. Viel Schnee und knackig kalt. Straßer kommt damit gut zurecht, er gilt nach seiner konstanten Saison als Titelkandidat. Am Sonntag war das für ihn aber nur ein schwacher Trost.