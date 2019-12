Ester Ledecká hat nach ihrem Olympiasieg 2018 ihren nächsten Erfolg auf Skiern gefeiert. Die Tschechin, die seit Jahren die beste Snowboarderin der Welt ist, gewann am Freitag die Abfahrt in Kanada vor Corinne Suter aus der Schweiz (+0,35 Sekunden) und der Österreicherin Stephanie Venier (+0,45). Die 24-Jährige holte ihren ersten Sieg und ihren ersten Podestplatz im Weltcup des Ski alpin, nachdem sie in Pyeongchang überraschend Olympiagold im Super-G gewonnen hatte. Ihr Erfolg in Lake Louise beweist, dass der Medaillengewinn kein Zufall war.

"Es fühlt sich großartig an", sagte Ledecká nach dem Sieg. "Gut, dass das Rennen doch noch stattgefunden hat. Ich habe es genossen." Kurzzeitig hatte eine Absage der Abfahrt im Raum gestanden, weil Neuschnee die Strecke bedeckte. Die Abfahrt wurde jedoch verkürzt und konnte doch noch stattfinden. Bis dato war Ledeckás beste Platzierung im Ski-alpin-Weltcup ein siebter Platz gewesen.

Die Deutsche Viktoria Rebensburg war lange Dritte, ehe sie noch auf Rang vier verdrängt wurde (+0,66). Kira Weidle wurde Achte (+0,47), Michaela Wenig 23. (+2,08). Patrizia Dorsch, Katrin Hirtl-Stanggaßinger und Veronique Hronek schafften es nicht unter die ersten 30.

"Die Verhältnisse waren nicht ganz einfach, aber die Strecke liegt mir schon ganz gut. Ich habe das Maximum rausgeholt, ich bin mit meiner Fahrt wirklich zufrieden, bin am Limit gefahren und habe die Dinge umgesetzt, die ich mir vorgenommen habe", sagte Rebensburg. Als erste Starterin hatte sie aufgrund des Neuschnees mit ungünstigen Bedingungen zu kämpfen gehabt.