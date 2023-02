Hofmeister stürzte bereits in der Quali, hielt sich gerade noch auf dem Brett und erreichte eben so das Achtelfinale. »Es war richtig schwierig«, sagte sie über die Bedingungen, »man musste sich durchkämpfen«. In der ersten K.o.-Runde lag die dreimalige Gesamtweltcup-Siegerin gegen die spätere Weltmeisterin Tsubaki Miki (Japan) vorne, ehe sie erneut stürzte – das Aus. »Es war ein schwerer Tag fürs ganze Team«, sagte Hofmeister.