SPIEGEL: Schon nach dem Riesenslalom hat das deutsche Team Kritik am Zustand der Strecke geübt. Welche Bedingungen haben Sie in Georgien vorgefunden?

Hofmeister: Die Piste war aus meiner Sicht nicht WM-würdig. Weder am Sonntag noch am Dienstag. Ich habe mich nach dem Riesenslalom im Fernsehinterview noch zurückgehalten, weil ich mit meiner eigenen Leistung unzufrieden war. Ich war optimistisch, dass die Bedingungen besser werden. Das war leider gar nicht der Fall. Der Schnee war im Slalom ziemlich »wannig«, er hatte also tiefe Spuren. An einigen Stellen ist Wiese durchgekommen. Sie haben dann noch versucht, die Strecke mit Wasser und Salz zu bearbeiten. Dadurch sollte es griffiger und eisiger werden, was für uns eigentlich besser ist. Aber es war immer noch sehr weicher Schnee. Ich hatte wirklich noch nie so wenig Spaß am Snowboarden wie in den Rennen hier.