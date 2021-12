Nächster Sieg für Sofia Goggia Der Skisport hat eine neue Speed-Königin

Sie beherrscht Abfahrt und Super-G in diesem Jahr nach Belieben: Sofia Goggia hat auch in Val d'Isere ihr Ausnahmekönnen bewiesen. In den Tempo-Disziplinen ist die Italienerin die logische Gold-Favoritin für Peking.