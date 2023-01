Die Österreicherin Waltraud »Traudl« Hecher zählte in den Sechzigerjahren zu den erfolgreichsten Skirennläuferinnen der Welt. Die zweimalige Olympia-Dritte verstarb am Dienstag im Alter von 79 Jahren in ihrem Heimatort Schwaz in Tirol. Das teilte Hechers Familie am Donnerstag mit.