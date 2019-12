Neujahrsspringen Karl Geiger gewinnt Qualifikation in Garmisch

Karl Geiger hat die Qualifikation für das Neujahrsspringen für sich entschieden. Der Zweite der Gesamtwertung der Vierschanzentournee verwies in Garmisch-Partenkirchen den Österreicher Philipp Aschenwald sowie Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi (138,0) aus Japan auf die Plätze zwei und drei.

Geiger sprang mit 139 Metern zwar einen Meter kürzer als Aschenwald, setze sich aber mit mehr Punkten durch. Kobayashi kam auf 138 Meter. Neben Geiger qualifizierten sich auch Markus Eisenbichler als Fünfter, Stephan Leyhe (12.) und Constantin Schmid (13.) mühelos. Insgesamt neun DSV-Springern gelang der Sprung unter die besten 50.

"Das war wieder ein echt guter Sprung, das macht Spaß. Im Flug ist es extrem gut gegangen, da habe ich ein gutes Gefühl", sagte Geiger im ZDF. Letzter deutscher Gewinner auf der Olympiaschanze war Sven Hannawald vor 18 Jahren.

Geiger liegt in der Gesamtwertung 9,2 Punkte oder umgerechnet knapp fünf Meter hinter Kobayashi, der beim Springen am Mittwoch (14 Uhr, TV: ZDF und Eurosport, Liveticker SPIEGEL) als erster Springer der Geschichte den sechsten Tournee-Tagessieg in Folge feiern kann.

Nach dem Auftakt in Oberstdorf, bei dem Geiger seinen Heimfluch beenden und hinter dem Dauersieger auf Rang zwei springen konnte, scheint sich die Tournee immer mehr auf ein Duell von Kobayashi gegen Geiger zuzuspitzen. "Karl zeigt, dass man Kobayashi schlagen kann. Ich hoffe, er macht im neuen Jahr so weiter", sagte Teamkollege Leyhe.

Geiger, der schon im vergangenen Jahr als deutscher Favorit ins Tournee-Rennen gestartet war, spring im Winter 2019/2020 bislang so konstant wie nie. In keinem Weltcup-Springen schnitt er schlechter als Rang sieben ab, zum Saisonhöhepunkt scheint er sein Niveau noch einmal gesteigert zu haben. In Garmisch gewann er nicht nur die Qualifikation, sondern zuvor schon das Training.