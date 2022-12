Die Zuschauer sind zurück: Erstmals seit 2019/2020 sind Skisprung-Fans bei der Vierschanzentournee wieder zugelassen. Die 71. Ausgabe des prestigeträchtigen Wettbewerbs startet am 29. Dezember in Oberstdorf und endet traditionell am 6. Januar in Bischofshofen. Ryōyū Kobayashi geht als Titelverteidiger an den Start, als Topfavorit gilt Dawid Kubacki aus Polen, deutsche Athleten warten seit nunmehr 21 Jahren auf einen Sieg im Gesamtklassement.