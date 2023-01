So geht's weiter: Bereits am Donnerstag versuchen sich die Skispringer an der Qualifikation fürs Dreikönigsspringen von Bischofshofen am Freitag. Granerud wird dann versuchen, seinen Vorsprung von 23,3 Punkten auf Kubacki, umgerechnet fast 13 Meter, ins Ziel zu bringen. Auf der Paul-Außerleitner-Schanze sind zwar gewaltige Weiten möglich. Granerud müsste in seiner derzeitigen Form aber schon arg ins Grübeln kommen, um so viel zu verlieren.