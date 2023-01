Vierschanzentournee Geiger verpasst das Springen von Innsbruck

Deutschlands Skisprunghoffnung Karl Geiger hat die Qualifikation zur dritten Station der Vierschanzentournee verpatzt und ist überraschend ausgeschieden. Der 29-Jährige sprang am Dienstag nur 108 Meter weit und flog als 51. raus. Die besten 50 Springer qualifizierten sich für das Springen am Mittwoch. Der Wettbewerb in Innsbruck (13.30 Uhr, TV: ARD und Eurosport) wird damit ohne den Oberstdorfer stattfinden. »Das habe ich nicht erwartet«, sagte Bundestrainer Stefan Horngacher in der ARD.