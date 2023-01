Er liebt sie, sie liebt ihn nicht: Eigentlich mag Karl Geiger die Große Olympiaschanze deutlich lieber als seine Heimschanze in Oberstdorf. »Da kommt es aufs Fliegen an, das kommt mir entgegen«, sagte er im Vorfeld. Nur: Die Liebesbeziehung ist in diesem Fall äußerst einseitig. Denn so richtig weit geht es für Geiger in Garmisch-Partenkirchen selten. Nach Sprüngen auf 131,5 Meter und 131 Meter landete er nur auf Platz elf. Die zarte Hoffnung vom Sieg in der Vierschanzentournee ist trotz Platz vier in Oberstdorf dahin. Es war für den deutschen Vorflieger ein kleines Déjà-vu: 2020 siegte er in Oberstdorf und wurde dann in Garmisch nur Fünfter. Nun herrscht erneut Katerstimmung im deutschen Team.