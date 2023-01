Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat einen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee vorzeitig ausgeschlossen. »Wir sind weit weg vom Tournee-Sieg. Um den Gesamtsieg brauchen wir uns keine großen Gedanken mehr zu machen. Wir müssen schauen, dass wir den Bergisel in den Griff kriegen«, sagte Horngacher am Morgen im deutschen Teamhotel in Garmisch-Partenkirchen mit Blick auf die nächste Station in Innsbruck.