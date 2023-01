Vierschanzentournee in Innsbruck Kubacki gewinnt am Bergisel – Granerud verteidigt Gesamtführung

Weltcup-Spitzenreiter Dawid Kubacki aus Polen hat das dritte Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck gewonnen, konnte sich in der Tournee-Gesamtwertung aber nur wenige Punkte näher an die Spitze schieben. Am Bergisel nahm Kubacki (127 und 121,5 Meter) dem Norweger Halvor Egner Granerud (123 und 133 Meter), der die Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen zuvor gewonnen hatte, trotz deutlicher Führung nach dem ersten Durchgang nur 3,5 Zähler ab. Dritter wurde der Slowene Anže Lanišek (127 und 121,5 Meter).