Schlierenzauer bei der Vierschanzentournee Zurück zur Faust

Da ist sie auf einmal wieder, die Faust. Für Gregor Schlierenzauer ist sie das Symbol eines gelungenen Sprungs. Nach längerer Durststrecke durfte er sie bei der dritten Station der 68. Vierschanzentournee in Innsbruck endlich wieder ballen. Ihm gelangen gleich zwei gute Sprünge - und ein sechster Platz in der Tageswertung, das beste Ergebnis für ihn bei dieser Tournee.

Gregor Schlierenzauer, inzwischen 29 Jahre alt, ist mit 53 Erfolgen nach Einzelweltcups der erfolgreichste Skispringer der Geschichte. Seit fünf Jahren ist allerdings kein Sieg mehr dazugekommen. Schlierenzauer, der einstige Überflieger, ist nur noch Mittelmaß. Mit seinem ehemaligen Jugendtrainer Werner Schuster wagt er in dieser Saison einen vermutlich letzten Anlauf, um dauerhaft in die Weltspitze zurückzukehren.

Die Vierschanzentournee lief für ihn enttäuschend an, zeigte jedoch zuletzt, dass der Österreicher das Potenzial für ganz vorne nach wie vor hat. Beim Auftaktspringen in Oberstdorf schied er genau wie beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen, wo ihn eine Erkältung plagte, nach dem ersten Durchgang aus. Dann kam Platz sechs in Innsbruck. "Das waren Sprünge fürs Herz. So macht es wieder Spaß", sagte Schlierenzauer. Im vergangenen Winter sah es noch anders aus.

"Es schließt sich für uns beide ein Kreis"

"Das letzte Jahr war eine sehr herausfordernde Saison", sagte Schlierenzauer vor dem Start der Tournee im Gespräch mit dem SPIEGEL. "Der sportliche Tiefpunkt war für mich, dass ich nicht bei der WM in Seefeld dabei sein durfte. Danach habe ich mir die Frage gestellt: Hat das alles überhaupt noch einen Sinn?"

Auf der Suche nach Antworten fragte er auch Werner Schuster, der gerade als deutscher Bundestrainer aufgehört hatte. Beide kennen sich seit 15 Jahren, als Schlierenzauer auf das Skigymnasium Stams kam und Schuster sein Trainer wurde. Er riet ihm zum Weitermachen. "Keiner kennt mich so gut wie er. Sein Wort hat mehr Gewicht als das von anderen", sagte Schlierenzauer. "Werner Schuster war die Schlüsselfigur meiner Karriere. Er ist für mich einer der besten Skisprungtrainer der Welt."

Hendrik Schmidt / DPA Schuster formte Schlierenzauer zum Juniorenweltmeister 2006

Schuster hatte das Ausnahmetalent Schlierenzauer auf seine große Karriere vorbereitet und war dadurch zum gefragten Trainer geworden. Die Wege trennten sich. Schuster übernahm 2007 zunächst die Schweizer Nationalmannschaft und ein Jahr später die Deutsche, die er bis März 2019 betreute.

Zu viel Tüftelei, zu wenig Sprung

Nun sucht Schlierenzauer noch einmal die Hilfe seines Förderers aus Jugendzeiten, der in einem Interview mit dem österreichischen "Standard" sagte: "Ich mache das aus einer gewissen Verbundenheit dem Gregor gegenüber." Schlierenzauer beschrieb es so: "Es schließt sich für uns beide ein Kreis."

Beide wollen nun noch einmal den Weg gehen, den sie vor 15 Jahren begonnen haben. Arbeit haben sie genug vor sich. "Beim Gregor musste man zuerst entrümpeln", sagte Schuster.

Samuel Kubani / AFP 2013 feierte Schlierenzauer seinen zweiten Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee

Schlierenzauer hatte sich zu sehr auf die Ausrüstung und zu wenig auf den eigentlichen Sprung konzentriert. Er versuchte mit neuen Änderungen am Material immer mittelmäßigere Sprünge auszugleichen, die auch nicht mehr der modernen Idee des Skispringens entsprachen. Es funktionierte nicht.

"Er hat mir zwei Dinge klargemacht: Einmal geht es um Klarheit. Er hat mir gezeigt, wie es im Sprung ausschauen muss. Dann geht es um Einfachheit", sagte Schlierenzauer. "Man darf keine eigenen Fehler mit Materialtüftelei kaschieren."

An der Persönlichkeit arbeiten

Schuster sieht Erfolg eng verknüpft mit der persönlichen Entwicklung eines Sportlers. Junge Athleten, die früh in die Weltspitze und damit auch in den medialen Fokus gelangen, so hatte er es dem "Standard" gesagt, würden häufig zwei Persönlichkeiten entwickeln. Ein Real-Ich und ein später dominierendes Öffentlichkeits-Ich. "Da muss man den Mut haben, zu sich zurückzukehren, um glaubhaft vermitteln zu können, worum es einem geht."

Auch das scheint Schlierenzauer nun zu versuchen. Im Dezember verbrachte er in Seefeld einen Tag mit gehörlosen Kindern im Schnee. Das Thema ist ihm wichtig, Schlierenzauer selbst ist seit Geburt an auf dem linken Ohr taub, er will etwas zurückgeben. "Ich habe das Thema versucht medial lange Zeit kleinzuhalten. Jetzt will ich es offen angehen", sagte Schlierenzauer.

Lisi Niesner / REUTERS Erleichterung bei Schlierenzauer nach seinen Sprüngen in Innsbruck

"Vor sechs Monaten war ja noch nicht einmal klar, ob ich überhaupt noch einmal springen werde", sagte Schlierenzauer. Er selbst findet es zwar "vermessen, direkt das Wort Sieg in den Mund zu nehmen, nachdem man vier Jahre hinterhergesprungen ist." Das Ziel sei es jedoch noch immer, zu gewinnen.

Doch Erfolg misst Schlierenzauer mittlerweile auch in anderen Maßstäben: "Es geht auch darum, technisch wieder so sauber zu springen, dass ich im Auslauf zufrieden die Faust ballen kann." Wie in Innsbruck.