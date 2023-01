Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen Granerud gewinnt das Neujahrsspringen und jubelt wie Erling Haaland

Halvor Egner Granerud hat seine Ambitionen auf den Gesamtsieg bei der 71. Vierschanzentournee unterstrichen. Beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen setzte sich der Norweger, dem Sprünge 140 und 142 Meter gelangen, vor Anže Lanišek Kubacki aus Slowenien (140 und 137,5 Meter) sowie dem Polen Dawid Kubacki (136 und 138,5 Meter) durch. In der Gesamtwertung ist Granerud, der schon den Auftakt in Oberstdorf gewann, dem ersten Verfolger Kubacki nun noch deutlicher voraus.