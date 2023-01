Granerud gewinnt Vierschanzentournee Wer fliegen will, muss an sich glauben

Sagen Sie jetzt nichts: Erstmals seit Anders Jacobsen 2007 steht wieder ein Norweger ganz oben auf dem Tournee-Podium, gewinnt den goldenen Adler und 100.000 Schweizer Franken. Granerud feierte im Auslauf mit den Kollegen und der Nationalflagge, um dann ganz perplex zum ZDF-Interview zu erscheinen: »All my Deutsch is gone, and I'm barely speaking English«, entschuldigte er sich zweisprachig, während er davon erzählte, wie oft er in jüngster Zeit einfach auf seinem Bett gesessen und sich gelangweilt hätte.