12/29/19 5:11 PM Nun das deutsche Duell zwischen Philipp Raimund und Karl Geiger. Es dürfte laut werden in Oberstdorf. 12/29/19 5:07 PM Piotr Zyla gegen Anders Haare - und der Pole gewinnt haushoch: 141,3 zu 117,6. 12/29/19 5:05 PM Philipp Aschenwald schlägt Peter Prevc mit 140,6 Punkten, dem bislang drittbesten Sprung. 12/29/19 5:01 PM Hach, Wintersport. 12/29/19 5:00 PM Das Publikum wird laut, denn Constantin Schmid ist dran. 131,8 holt der DSV-Springer und schlägt damit Killian Peier. 12/29/19 4:57 PM Oben sitzt ein Titelkandidat: Dawid Kubacki legt 143,8 Punkte hin und schnappt sich die Führung. Sein Gegner Michael Hayböck (134,8) ist aktuell Sechster, über die Lucky-Loser-Wertung also auch weiter. 12/29/19 4:54 PM Paschke holt sich Platz drei mit 138,7 Punkten. Ein Erdrutschsieg. 12/29/19 4:53 PM Paschke hat wohl leichtes Spiel. Sein Gegner Dmitriy Wassiljew holt nur 93,6 Punkte, bislang der schlechteste Wert überhaupt. 12/29/19 4:52 PM Simon Ammann ist dran. Der Schweizer überspringt den Telemarker um mehrere Meter. 136,6 Punkte, und das mit 38 Jahren. 12/29/19 4:51 PM Jakub Wolny wurde disqualifiziert, sein Anzug saß nicht richtig. 12/29/19 4:50 PM Yukiya Sato holt 134,8 Punkte, bislang der drittbeste Sprung. 12/29/19 4:48 PM 12/29/19 4:48 PM Baer mit 118,6 Punkten - und Hamann unterbietet mit 113,9. Der Gewinner heißt Baer. 12/29/19 4:46 PM Jetzt das deutsche Duell zwischen Moritz Baer und Martin Hamann. 12/29/19 4:46 PM 124,5 Punkte! Aalto kriegt für seinen Sprung nur 115,4 Zähler, damit ist Roth also im zweiten Durchgang. 12/29/19 4:44 PM Der erste Deutsche ist an der Reihe: Luca Roth im Duell mit dem Finnen Antti Aalto. 12/29/19 4:44 PM Der nächste Norweger qualifiziert sich für die nächste Runde: Johann Andre Forfang springt 136 Meter weit und bekommt 143 Punkte. 12/29/19 4:42 PM Robert Johansson (NOR) mit dem bislang besten Sprung. Insgesamt 139,7 Punkte - das wird für Daiki Ito zu viel sein. Der Japaner holt aber 133,3 Zähler und dürfte damit wohl zu den Lucky Losern gehören. 12/29/19 4:38 PM 129,5 für Stoch. Klare Nummer, der Pole ist im zweiten Durchgang. 12/29/19 4:37 PM Stoch sitzt oben. Sein Gegner Mackenzie Boyd-Clownes (CAN) hat 113,3 Punkte vorgelegt. 12/29/19 4:36 PM Gleich kommt schon Kamil Stoch (POL), der Tourneesieger von 2016/2017 und 2017/2018. 12/29/19 4:34 PM Die ersten Springer sind schon durch. Timi Zajc (SLO), Jewgeni Klimow (RUS) und Jan Hörl (AUT) springen alle etwa 123 Meter weit. Ganz ordentlich, das wird aber schnell überboten werden. 12/29/19 4:30 PM Welcher Sport bietet schönere Fotomotive? Christof Stache/AFP 12/29/19 4:28 PM In der Aufwärmrunde war gerade Pius Paschke (GER) der Beste vor Peter Prevc (SLO). Auf dem geteilten dritten Platz landeten Geiger, Eisenbichler und Kobayashi. 12/29/19 4:23 PM Kollege Marcus Krämer stellt Ihnen die Top Ten bei dieser Tournee vor. 12/29/19 4:17 PM Einer der Stars in dieser Saison war der Norweger Daniel-André Tande. Eike Hagen Hoppmann hat für den SPIEGEL mit dem 25-Jährigen gesprochen. 12/29/19 4:10 PM In der Qualifikation überraschten die deutschen Springer mit guten Platzierungen. Den besten Tag erwischte der Österreicher Stefan Kraft. Hier geht es zum Bericht. 12/29/19 3:44 PM Herzlich willkommen zum SPIEGEL-Liveticker zur Vierschanzentournee 2019/2020! Um 17.30 Uhr gibt es heute das erste Springen am Schattenberg in Oberstdorf. Mein Name ist Marvin Rishi Krishan und ich begleite heute den Wettkampf für Sie - viel Spaß!