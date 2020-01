1/1/20 1:51 PM Federico Cecon, Sohn der italienischen Skisprung-Legende Roberto Cecon, landet nach 119 Metern. Das sollte für Peter Prevc, der das Neujahrsspringen 2016 gewann, kein Problem sein. 1/1/20 1:50 PM Mit 130,1 Punkten liegt Eisenbichler erst einmal nur auf dem zwölften Rang, aber im Mittelfeld liegen alle eng beieinander. 1/1/20 1:49 PM Es wird laut im Tal: Weltmeister Markus Eisenbichler geht für den DSV vom Balken. Bei Rückenwind setzt "Eisi" sich souverän durch, 129 Meter lassen seine aufsteigende Form allerdings nur erahnen. 1/1/20 1:48 PM Der nächste Norweger, Sondre Ringen, kommt nur unwesentlich besser zurecht als Haare: Einen halben Meter mehr, also 119,5 Meter insgesamt, schafft er. 1/1/20 1:47 PM Anders Haare hat keine Chance: Der Norweger springt nur 119 Meter weit. Sein japanischer Konkurrent Yukiya Sato ist mit 127 Metern bei weiter schwierigen Bedingungen ebenfalls unzufrieden. 1/1/20 1:45 PM Sein Landsmann Stefan Kraft ist ebenfalls unzufrieden: Nur 129 Meter für den Vierten von Oberstdorf. Das ist ein herber Rückschlag auch mit Blick auf die Gesamtwertung, in der Kraft mit nur 129,9 Punkten bereits mehr als zehn Punkte auf Kubacki verloren hat. 1/1/20 1:44 PM Gregor Schlierenzauer kränkelt. Das merkt man auch auf der Schanze: Der Rekord-Weltcupsieger aus Österreich kommt bereits bei 124,5 Metern runter. 1/1/20 1:43 PM Das zweite japanische Duell steht an: Taku Takeuchi springt präzise auf den Kalkulationspunkt, seine 125 Meter sind für Daiki Ito bei weiter suboptimalen Windbedingungen kein Problem: Der Routinier springt 131 Meter weit, auf Platz sieben platziert er sich im dichten Verfolgerfeld. 1/1/20 1:41 PM Johann Andre Forfang überflügelt Clemens Leitner, aber ganz vorne rein springt er nicht: 132 Meter und 132,4 Punkte reichen für Platz acht. 1/1/20 1:38 PM Dawid Kubacki ist vorne mit dabei! In Oberstdorf war der Pole bereits Dritter, mit 137,5 Metern und 140,2 Punkten ist Kubacki erneut vorne dabei und vorerst Zweiter hinter Lindvik. 1/1/20 1:37 PM US-Amerikaner Kevin Bickner eröffnet die letzten zehn Paarungen. Nicht schlecht für den Außenseiter: 130,5 Meter lassen im Zweifel sogar für die Lucky-Loser-Wertung hoffen. 1/1/20 1:34 PM Kamil Stoch gewinnt das Duell gegen Justin, aber der als Mitfavorit angereiste Pole ist trotzdem weit weg von der Topform: 126,5 Meter und Platz 15 sind nicht das, was Stoch sich vorstellt. 1/1/20 1:33 PM Der Slowene Rok Justin landet bei 123 Metern. 1/1/20 1:32 PM Dafür sorgt Stephan Leyhe: Der hat zwar ebenfalls mit dem Wind zu kämpfen, zieht den Sprung aber bis auf 131 Meter nach unten. Der Mannschafts-Weltmeister von Seefeld reiht sich auf Platz sieben ein. 1/1/20 1:31 PM Der Tscheche Viktor Polasek legt bisher den klar kürzesten Sprung der Konkurrenz hin: 114 Meter bei schlechter werdendem Wind dürften klar nicht reichen. 1/1/20 1:30 PM Constantin Schmid kommt gut vom Tisch und bringt den Sprung weit nach unten. 134,5 Meter stehen für den Deutschen zu Buche, seine 135,4 Punkte bedeuten den dritten Zwischenrang. 1/1/20 1:28 PM Robin Pedersen erwischt keinen guten Sprung, er landet bei 121,5 Metern. 1/1/20 1:27 PM Peier macht es souverän, springt mit dem verkürztem Anlauf gute 133 Meter. Das sind 132,7 Punkte und vorerst Platz fünf. 1/1/20 1:26 PM Luca Roth, ebenfalls einer der deutschen Nachwuchsspringer, landet nach 123,5 Metern. Das dürfte für Kilian Peier aus der Schweiz kein Maßstab sein. 1/1/20 1:24 PM Mackenzie Boyd-Clowes schafft 123,5 Meter. Das wird nicht reichen für den Kanadier. 1/1/20 1:24 PM Domen Prevc liegt etwas unruhig in der Luft. Er schafft 129 Meter und gewinnt sein Duell, bleibt aber hinter seinen Möglichkeiten. 1/1/20 1:23 PM Zylas Ski berühren den Boden nach 133,5 Metern. Für den Polen wurde der Anlauf noch einmal verkürzt. Das gibt zwar Bonuspunkte, aber die reichen nur für Platz vier (und Platz eins der Lucky Loser vor Paschke), während Lindvik klar in Führung geht. 1/1/20 1:22 PM Richtig starker Sprung im bislang besten Duell: Sein Gegner heißt Piotr Zyla, der war in Oberstdorf Fünfter. 1/1/20 1:21 PM Marius Lindvik mit einem Wahnssinnssatz! Der Norweger stellt den Schanzenrekord ein und landet sicher bei 143,5 Metern! 1/1/20 1:20 PM Puh: Hayboeck springt nur einen halben Meter weiter. Knappe Kiste im deutsch-österreichischen Duell. Am Ende liegt Hayboeck 1,8 Punkte vorne. 1/1/20 1:18 PM Martin Hamann, ebenfalls ein Vertreter des deutschen B-Kaders, kommt auf respektable 128 Meter. Michael Hayboeck wird allerdings kein leichter Gegner. 1/1/20 1:18 PM Daniel-André Tande aus Norwegen kommt in den zweiten Durchgang: Er landet bei 129 Metern. Eine Steigerung im Vergleich zu Oberstdorf, aber nach seiner Knöchelverletzung ist Tande noch nicht wieder in Topform. 1/1/20 1:17 PM Eher ein Sprung von der kurzen Sorte: Stefan Hula kommt auf 124,5 Meter. 1/1/20 1:16 PM Nichts war es für Ammann im direkten Duell: Daniel Huber aus Österreich erwischt einen richtig guten Sprung. Mit 136,6 Punkten und 136,5 Metern geht er in Führung, Ammann sortiert sich hinter Paschke an Rang zwei der Lucky Loser ein. 1/1/20 1:14 PM Der Schanzenrekordhalter fliegt: Altmeister Simon Ammann landet nach 131 Metern. Vor zehn Jahren war der Schweizer schon einmal 12,5 Meter weiter gesprungen. 1/1/20 1:13 PM Timi Zajc aus Slowenien reizt den Sprung gut aus. Der 19-Jährige springt auf 132 Meter und ist locker im zweiten Durchgang. 1/1/20 1:12 PM Naoki Nakamura, eine der japanischen Nachwuchshoffnungen, springt 126 Meter weit. 1/1/20 1:11 PM Robert Johannsson übertrifft Kots Weite souverän: Bei 134 Metern landet der Norweger bei leichtem Aufwind. Er sortiert sich hinter Koudelka und Sato, aber vor Paschke ein und ist nun Dritter. 1/1/20 1:10 PM Maciej Kot hat eigentlich mehr Potential als in der Qualifikation (Platz 30) angedeutet. 128 Meter schafft er im Wettkampf. 1/1/20 1:09 PM Der Österreicher Jan Hoerl nimmt Raimund zwei Meter ab. Das dürfte auch über die Lucky-Loser-Wertung nichts werden für den Deutschen, das direkte Duell verliert er. 1/1/20 1:08 PM Philipp Raimund, aufgrund des deutschen Heimspiels als Vertreter der B-Mannschaft durch die Qualifikation gekommen, landet bei 125 Metern. 1/1/20 1:07 PM Ein Zehntel ist der Slowene Lanisek am Ende vor dem Russen Klimov. Haltungsnoten und Windpunkte haben den Ausschlag gegeben. 1/1/20 1:07 PM Puh, das wird knapp: Anze Lanisek kommt nach sehr flacher Flugkurve bereits nach 128 Metern runter. Da wird es auf die Punkte ankommen. 1/1/20 1:06 PM Evgeniy Klimov springt auf 128,5 Meter. 1/1/20 1:05 PM Junshiro Kobayashi, der ältere Bruder von Favorit Ryoyu, scheitert an der Vorgabe. 129,5 Meter bedeutet die Niederlage im Duell der Japaner, bei den Lucky Losern liegt Kobayashi hinter Paschke. 1/1/20 1:03 PM Auch Keiichi Sato springt weit: 134 Meter, 131,7 Punkte, ein guter Sprung. 1/1/20 1:02 PM Und wie er das schafft: Der Tscheche kommt prima mit der Schanze zurecht und landet bei 135 Metern. Ob Startluke 13 später noch einmal nach unten korrigiert werden muss? 1/1/20 1:01 PM Paschke legt gut vor: 131,5 Meter muss Koudelka erst einmal schaffen. 1/1/20 12:58 PM "Der Probesprung war nicht wahnsinnig gut heute", mahnt Bundestrainer Stefan Horngacher. Aber mittelprächtige Generalproben gelten ja gemeinhin als gutes Omen. 1/1/20 12:53 PM Topfavorit Kobayashi könnte heute derweil einen Rekord knacken: Gewinnt der Japaner in Garmisch, wäre er der erste Springer der Geschichte, der saisonübergreifend sechs Tagessiege in Folge bei der Tournee holt. 1/1/20 12:41 PM Wie immer gilt auch heute: Nicht zuhause nachmachen! 1/1/20 12:33 PM Im Probesprung am besten: Philipp Aschenwald. Der Österreicher ist als Sechster von Oberstdorf kein Top-Favorit, aber Chancen auf einen Podiumsplatz hat er allemal. 1/1/20 12:30 PM V ia Twitter haben die Tournee-Verantwortlichen bereits Stellung bezogen und Fehler eingeräumt. 1/1/20 12:25 PM Nicht ganz so glücklich mit dem bisherigen Tourneeverlauf sind die Norweger. Das liegt auch am angeschlagenen und bereits jetzt chancenlosen Daniel-André Tande, vor allem aber an der mangelhaften Organisation der Veranstaltung. 1/1/20 12:23 PM N och einmal aus dem deutschen Team heraus ragt Karl Geiger. Der 26-Jährige gewann das gestrige Qualifikationsspringen und wird den ersten Durchgang heute beschließen. 1/1/20 12:17 PM Apropos Oberstdorf: Nach dem Auftaktspringen hat Henrik Bahlmann aufgeschrieben, was es zu wissen gibt. Darunter: Große Namen, die den zweiten Durchgang verpassten, eine geschlossene Mannschaftsleistung des deutschen Teams und ein Ryoyu Kobayashi, der den ersten großen Satz in Richtung Titelverteidigung machen konnte. 1/1/20 12:11 PM Der Modus des Springens dürfte ja geläufig sein. Der Chronistenpflicht halber: 50 Springer treten in K.o.-Duellen gegeneinander an. Die 25 Gewinner stehen direkt im zweiten Durchgang, die fünf punktbesten Verlierer füllen das Feld auf. Den Auftakt macht Pius Paschke: Der Deutsche, beim Auftakt in Oberstdorf noch starker Zwölfter, muss als 26. der Qualifikation gegen den Tschechen Roman Koudelka ran. 1/1/20 12:05 PM Ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen zum SPIEGEL-Liveticker zur Vierschanzentournee 2019/2020! Traditionell springen die Athleten am 1. Januar von der Olympia-Schanze in Garmisch-Partenkirchen, los geht es um 14 Uhr . Mein Name ist Cedric Voigt, ich halte Sie heute auf dem Laufenden. Viel Spaß!