+++ Vierschanzentournee im Liveticker +++ Gelingt Geiger in Innsbruck der erste Tagessieg?

1/4/20 12:59 PM Es wird ernst: Die ersten Springer machen sich bereit. 1/4/20 12:42 PM Um mal auf die Gesamtwertung zu gucken: Dort hat Ryoyu Kobayashi umgerechnet 3,5 Meter Vorsprung auf Karl Geiger, gut einen Meter weiter zurück ist Dawid Kubacki aus Polen. Lindvik müsste dem führenden Japaner bereits 10,5 Meter abnehmen, um die Gesamtführung zu übernehmen. 1/4/20 12:32 PM P hilipp Aschenwald schwingt sich zum König des Probesprungs auf. Der Österreicher hatte im Testlauf vor dem Wettkampf, in dem es keine Haltungsnoten gibt, sondern nur auf die Weite geschaut wird, schon in Garmisch vorn gelegen. 1/4/20 12:29 PM Auf der Olympaischanze in Garmisch-Partenkirchen ist Lindvik seit dem Neujahrsspringen neben Simon Ammann Schanzenrekordhalter, 143,5 Meter sprang er weit. In Innsbruck liegt die Rekordmarke bei 138 Metern, aufgestellt vom Österreicher Michael Hayböck 2015. Christof Stache / AFP 1/4/20 12:11 PM Auf wen ich heute am meisten gespannt bin: Marius Lindvik. Der Norweger lauert in der Gesamtwertung an Position vier, zeigte in Garmisch aber vor allem im ersten Durchgang, dass er an guten Tagen jedem davonspringen kann. Die Quali hat Lindvik gestern auch schon wieder gewonnen. Wird der Dreikampf an der Spitze der Tournee-Gesamtwertung noch ein Vierkampf? 1/4/20 12:07 PM In einer knappen Stunde geht es los an der Bergiselschanze. Die 25 Duelle des ersten Durchgangs stehen natürlich bereits seit der Qualifikation fest: Den Auftakt nachher wird Antti Aalto machen, der gegen DSV-Springer Pius Paschke antritt. Aalto ist der einzige Finne im Feld. Meine Kindheitserinnerungen an Risto Jussilainen, Janne Ahonen und die Hautamäki-Brüder sind erbost. 1/4/20 9:43 AM Die Hälfte der Sprünge haben die Athleten hinter sich, nun geht es auf das Finale der Vierschanzentournee zu: Ab 14 Uhr stürzen sich Karl Geiger, Ryoyu Kobayashi und Co. in Innsbruck ins Tal. Mein Name ist Cedric Voigt , ich versorge Sie während des vorletzten Wettkampfs der Tournee mit allen Informationen. Viel Spaß!