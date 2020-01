1/6/20 4:59 PM Stefan Huber küsst den Schnee, nachdem er auf starke 132 Meter gekommen war. Damit wird er zumindest über die Lucky Loser in den zweiten Durchgang kommen, den direkten Weg versperrt wohl Ryoyu Kobayashi, der nun oben sitzt. 1/6/20 4:58 PM Markus Schiffner hat mit 121 Metern seine Chance auf Überstunden verwirkt und kommt pünktlich nach Hause. Das liegt auf der einen Seite daran, dass der Österreicher mit dieser Weite nicht konkurrenzfähig in den Lucky Losern ist. Auf der anderen Seite liegt es daran, dass sich der Tourneesieger von 2015/2016, Peter Prevc, inzwischen wieder in die Weltspitze gearbeitet hat. Mit 136,5 Metern landet er auf Rang acht. 1/6/20 4:55 PM Clemens Aigner springt auf 129 Meter . Damit dürfte er es über die Lucky Loser in den zweiten Durchgang schaffen, Johann André Forfang beansprucht in jedem Fall den direkten Weg für sich. 135,5 Meter bedeuten Rang zehn für den Norweger. 1/6/20 4:53 PM Und Lindvik springt immerhin noch um den Tourneesieg mit. Seine 139 Meter sind richtig gut, die Noten mit 19,5, 19,5 und 19 sogar herausragend. Dennoch reicht es nur für Rang drei, hinter Kubacki und Geiger. 1/6/20 4:52 PM Sondre Ringen kommt wohl nur auf 117 Meter , weil er den falschen Sport im Nachnamen trägt. Eine wirkliche Chance war ihm ohnehin nicht zugerechnet worden, denn sein Gegner heißt Marius Lindvik . 1/6/20 4:51 PM Mit dem Kasachen Sergey Tkachenko geht es weiter, mit 124 Metern wird er aber keine Chance haben, den zweiten Durchgang zu erreichen. Sein Gegner Daniel Huber hüpft auf 135 Meter . 1/6/20 4:49 PM Karl Geiger grüßt nach seinem Klassesprung mutmaßlich die Familie. Vom obersten Podestplatz wird er heute aber wohl nicht grüßen dürfen, auf Kubacki fehlen dem Deutschen zehn Meter. Das ist einmal von meinem Platz zur Kaffeemaschine, also unsäglich weit. Daniel Karmann/DPA 1/6/20 4:48 PM Erste kleine Werbepause in der ARD, die ersten 30 Springer sind im Tal. Ich frag mal die Kollegen, ob wir sowas auch einführen können. 1/6/20 4:47 PM Clemens Leitner kommt bei 130 Metern herunter. Ebenfalls ein guter Sprung, den er aber in den Lucky Losern verteidigen muss. Philipp Aschenwald ist nämlich in der "Form seines Lebens", wie es aus dem Fernseher tönt. Zum Glück wird mit Superlativen gespart. 136 Meter dürften demnach den Sprung seines Lebens bedeuten. 1/6/20 4:44 PM Eisenbichler hatte in diesem Winter riesen Probleme, erst bei der Vierschanzentournee kam er in Form. 137 Meter sprechen für sich und bedeuten Platz sechs. 1/6/20 4:43 PM Nach Antti Aalto , übrigens mein Lieblingsname im Teilnehmerfeld, kommt mit Markus Eisenbichler der nächste Deutsche. Und Aaltos 127 Meter sollten zu packen sein. 1/6/20 4:43 PM Cene Prevc wird aber nur die Lucky Loser bleiben, denn er tritt gegen den Tourneeführenden Dawid Kubacki an. Und der flieeeeeeegt auf die bisherige Höchstweite von 143 Metern . So unterstreicht man seinen Favoritenstatus. Dass Karl Geiger seine Führung los ist, dürfte klar sein. 1/6/20 4:41 PM Ich hatte die Prevc -Brüder angesprochen, der 23 Jahre alte Cene kommt nicht ganz an die Weite seines Bruders Domen heran, 132 Meter können sich dennoch sehen lassen. 1/6/20 4:40 PM Sollten Sie sich fragen, warum die Diskrepanzen der Springer immer größer werden: Der Wettkampfmodus verspricht den in der Qualifikation guten Springern schlechtere Konkurrenten. Davon profitiert nun auch Gregor Schlierenzauer , der mit 129 Metern den Kanadier MacKenzie Boyd-Clowes mit nur 120,5 Metern aus dem Wettkampf kegelt. 1/6/20 4:38 PM Jetzt kommen die großen Weiten. Yukiya Sato springt 139 Meter und setzt sich gegen Manuel Fettner durch, der nur auf 123,5 Meter kommt. 1/6/20 4:36 PM "Er macht keinen Zucker", sagt ARD-Experte Dieter Thoma zum Sprung von Geiger. Übersetzt bedeutet das sehr gute Noten, ich habe da zweimal die 19,5 gesehen. Er zieht an die Spitze, mit 4,7 Punkten Vorsprung vor Prevc, obwohl der Slowene die gleiche Distanz sprang. 1/6/20 4:35 PM Was für ein Sprung von Geiger ! 140 Meter ! 1/6/20 4:34 PM Simon Ammann springt nur 121 Meter - und nun kommt Karl Geiger. 1/6/20 4:34 PM Dimitriy Vassiliev hat allein schon altersbedingt meine Sympathien. Mit 40 Jahren tut er sich die Vierschanzentournee noch einmal an, kommt hier aber nur auf 113 Meter . Noch ein paar Jahre und er ist Älter als die Anzahl an Meter, die er springt. Für Michael Hayböck ist das alles kein Problem, 131 Meter bedeuten im Gesamtklassement des heutigen Wettkampfs Platz vier. 1/6/20 4:32 PM Pius Paschke ist ein bisschen die deutsche Überraschung des Winters, in Bischofshofen konnte er aber bisher noch nicht zeigen, wie stark er springen kann. Mit 126 Metern schafft er es ohne Probleme in den zweiten Durchgang, das liegt aber am Schweizer Gregor Deschwanden , dessen 118,5 Meter ein Ryoyu Kobayashi vermutlich ohne Skier springt. 1/6/20 4:31 PM Robert Johansson und Daniel André Tande sind Namen, die ich mir auch auf einem Treppchen vorstellen könnte. Die Weiten gehen in die gleiche Richtung: Johansson kommt auf 133 Meter , Tande auf 137,5 Meter . 1/6/20 4:29 PM Vor drei Jahren wurde Domen Prevc, übrigens der Jüngste der Prevc-Brüder, Neunter der Gesamtwertung. Mit nun 20 Jahren ist er noch kein wirklicher Springer, der um die Siege mitspringt. Dass das Potenzial in ihm schlummert, hat er aber gerade bewiesen. Mit 140 Metern sprang er zwölf Meter weiter als der bis dato Führende, Peier. 1/6/20 4:27 PM Gestatten? Domen Prevc , der erste Springer, der die 140 Meter knackt. Der Japaner Keiichi Sato hat nicht den Hauch einer Chance, er stürzt bei 125 Metern vom Himmel. 1/6/20 4:26 PM Wenn schon nicht Erster, dann zumindest Letzter: Ich denke, das wird sich Robin Pedersen bei seinem Sprung gedacht haben. Mit 120 Metern ist er bereits ausgeschieden. Sein Konkurrenz und norwegischer Landsmann Anders Haare überzeugt mit 125 Metern zwar ebenfalls nicht gänzlich, für den zweiten Durchgang reicht es aber dennoch. 1/6/20 4:24 PM Der erste Kobayashi fliegt, wenn auch der weniger talentierte: Junshiro Kobayashi setzt sich mit 127 Metern gegen Maciej Kot durch, der einen Meter kürzer sprang. Die ganz großen Weiten sind das noch nicht, die sind bei den ersten Springern aber auch nicht wirklich zu erwarten gewesen. 1/6/20 4:21 PM Killian Peier wurde im vergangenen Jahr starker Zehnter der Gesamtwertung. Von dieser Form hat er sich inzwischen zwar verabschiedet, 128 Meter reichen aber dennoch vorerst für den ersten Rang. Anze Lanisek springt zwei Meter kürzer und verdrängt zumindest Hoerl. 1/6/20 4:20 PM Das nächste Duell gewinnt Roman Koudelka . Der Tscheche springt mit 126 Metern zwar einen Meter kürzer als sein Konkurrenz Jan Hoerl , bekommt aber die besseren Noten. 0,7 Punkte entscheiden über Weiterkommen oder Ausscheiden. Hoerl schiebt sich aber zumindest an die Spitze der Lucky Loser. 1/6/20 4:18 PM Kurze Erklärung für Einsteiger: Bei der Vierschanzentournee ist man noch nicht raus, sollte man sein K.o.-Duell verlieren. Die besten fünf Verlierer schaffen es über die "Lucky Loser" ebenfalls in den zweiten Durchgang. Bei Zajc dürfte das "Lucky" aber bereits gestrichen worden sein. 1/6/20 4:17 PM Der Pole Zyla kommt auf 125,5 Meter , damit dürfte er mit dem Sieg später nichts zu tun haben. Für Zajc reicht es dennoch, 121 Meter springt der Slowene. 1/6/20 4:15 PM Die Qualifikation gestern gewann Stefan Kraft, Lindvik (Neunter) und Kubacki (13.) kamen nicht an die vorderen Plätze heran. Das heißt aber tatsächlich gar nichts, die Quali wird von den Topspringern gerne für letzte Tests genutzt. Das K.o.-System startet mit der Paarung Zyla gegen Zajc . 1/6/20 4:06 PM Einer der deutschen Skisprungstars fehlt unter den Topspringern: Andreas Wellinger. Der 24-Jährige ist Olympiasieger von Pyeongchang und wurde vor zwei Jahren Zweiter der Tournee. In der Trainingsvorbereitung zu dieser Saison zog er sich einen Kreuzbandriss zu und fällt aus. Es ist nicht die einzige schwere Knieverletzung in dieser Saison. Was das mit dem Material der Springer zu tun haben könnte, hat der Kollege Marcus Krämer aufgeschrieben. 1/6/20 4:02 PM Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi hat wie Geiger nur noch theoretische Chancen. Ebenso wie Kraft, der aber wohl darauf hoffen müsste, dass die gesamte Konkurrenz stürzt. Die Top fünf der Gesamtwertung im Überblick: 1. Platz: Kubacki 830.7 2. Platz: Lindvik 821.6 3. Platz: Geiger 817.4 4. Platz Kobayashi 817.0 5. Platz: Kraft 798.6 1/6/20 3:59 PM Ich hatte gerade einen ersten Anflug auf die Punktekonstellation vor dem Springen in Bischofshofen gewagt. Die besten Chancen, Kubacki von der Spitze zu verdrängen, hat tatsächlich Marius Lindvik. Der 21 Jahre alte Norweger kam in Garmisch-Partenkirchen wie Kai aus der Kiste und flog allen davon. Nun muss er nur neun Punkte auf Kubacki aufholen, um sensationell die Tournee zu gewinnen. 1/6/20 3:49 PM Gregor Schlierenzauer gehört nicht mehr zur absoluten Weltspitze, er sprang vor einer halben Ewigkeit allen davon. Nach einer ganzen Reihe von Tiefs arbeitet er sich langsam aber sicher wieder zurück, in Innsbruck belegte er Platz sechs. Gregor Schlierenzauer gehört nicht mehr zur absoluten Weltspitze, er sprang vor einer halben Ewigkeit allen davon. Nach einer ganzen Reihe von Tiefs arbeitet er sich langsam aber sicher wieder zurück, in Innsbruck belegte er Platz sechs. Zwar schaffte er es in der Qualifikation für das Springen in Bischofshofen nur zu Platz 14, ihm ist im Wettkampf aber durchaus etwas zuzutrauen. Das liegt auch am ehemaligen deutschen Bundestrainer Werner Schuster, schreibt der Kollege Eike Hagen Hoppmann : 1/6/20 3:35 PM Herzlich willkommen zum großen Springen, Teil vier. In Bischofshofen streiten sich heute Dawid Kubacki und Marius Lindvik um den Gesamtsieg der Vierschanzentournee. Bevor Ihnen schockiert das Bierglas weg fällt: Ja, auch der beste deutsche Springer Karl Geiger hat noch Chancen. Mehr als 13 Punkte Rückstand und eine schwache Qualifikation lassen aber nicht wirklich auf das Wunder hoffen, ich lasse mich aber gerne überraschen.