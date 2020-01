Norwegens Ausnahmetalent Marius Lindvik hat auch die Qualifikation für das Bergiselspringen für sich entschieden. Der 21 Jahre alte Juniorenweltmeister verwies beim vorletzten Stopp der Vierschanzentournee den Österreicher Stefan Kraft sowie Deutschlands Tournee-Hoffnung Karl Geiger auf die Plätze zwei und drei.

Geiger sprang mit 131,5 Metern zwar genauso weit wie Lindvik, der Norweger setze sich aber mit mehr Punkten durch. Darüber hinaus konnte Geiger als Zweiter in der Gesamtwertung den Führenden Ryoyu Kobayashi erneut schlagen. Der Vorjahressieger landete mit 130 Metern auf Rang fünf.

Geiger liegt in der Gesamtwertung vor dem vorletzten Springen 6,3 Punkte hinter Kobayashi, aber auch nur 2,2 Punkte vor dem Polen Dawid Kubacki. Garmisch-Überraschungssieger Lindvik liegt etwas abgeschlagen mit 18,9 Punkten Rückstand auf die Führung auf Platz vier.

Schlechte und gute Erinnerungen

In den vergangenen Jahr haben immer wieder deutsche Skispringer auf der tükischen Bergisel-Schanze in Innsbruck Titelchancen eingebüßt. 2016 stürzte Severin Freund als erster Verfolger von Peter Prevc im Probedurchgang, hatte sich dabei leichte Prellungen zugezogen und war im ersten Sprung nicht an seine Topleistungen herangekommen. 2018 musste Richard Freitag die Tournee nach dem Überkreuzen der Skier bei der Landung als Gesamtführender sogar vorzeitig beenden. Im vergangenen Jahr lieferten sich der Markus Eisenbichler und Kobayashi ein packendes Duell - bis der Deutsche als 13. auf der vorletzten Tournee-Station alle Chancen einbüßte.

Wenige Wochen später allerdings sammelten die deutschen Skiflieger allerhand positive Erinnerungen in Innsbruck. Bei der WM im Februar holte Eisenbichler im Einzel Gold vor Geiger, einen Tag später gab es überlegen den WM-Titel mit der Mannschaft. "Wir haben uns bei der WM schonmal revanchiert für Innsbruck", befand Geiger daher schon vor der Qualifikation für das Springen am Samstag (14 Uhr, TV: ZDF und Eurosport, Liveticker SPIEGEL)