Als Karl Geiger um kurz nach 15 Uhr zum zweiten Mal vom Absprungbalken aus ins verregnete Innsbrucker Tal blickte, hatte sich die Welt des derzeit besten deutschen Skispringers im doppelten Sinne verdunkelt. So wie der Nebel an der Bergisel-Schanze den Abend ungewöhnlich früh ankündigte, so hatte sich zuvor ein Schleier über Geigers Chancen auf den Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee gelegt. Bei schlechten Windverhältnissen war Geiger im ersten Durchgang bei 117,5 Metern und auf Platz 23 gelandet - satte fünfzehneinhalb Meter hinter dem späteren Sieger Marius Lindvik aus Norwegen.

"Es war ein klassisches Bergisel-Springen", sagte Geiger nach dem dritten von vier Wettbewerben der Tournee. Die Schanze auf dem 746 Meter hohen Bergisel im Innsbrucker Stadtteil Wilten ist dafür bekannt, den Skispringern dank wechselnder Winde schwierige Bedingungen zu liefern. Im vergangen Jahr hatte es Markus Eisenbichler erwischt. Der spätere Weltmeister war mit 2,3 Punkten Rückstand auf Ryoyu Kobayashi nach Innsbruck gereist und hatte nach einem verpatzten zweiten Sprung über 40 Punkte auf den Japaner verloren. Nun also Geiger.

Wobei die Situation für den 26-Jährigen kompliziert, aber nicht aussichtslos ist. Geiger schaffte es, seinen Frust nicht zu lange auf sich wirken zu lassen. "Nach dem ersten Durchgang war ich schon auf 180", sagte der ansonsten stets besonnen wirkende Geiger. "Ich habe versucht, mich runterzuholen und habe mich auch wenig mit den Anderen befasst." Geiger schaffte im zweiten Durchgang mit 126 Metern die viertbeste Weite, steigerte sich auf den achten Platz und belegt im Gesamtklassement den dritten Platz.

Alexander Hassenstein / Getty Images Geigers erster Versuch fand unter schwierigen Bedingungen statt - und war auch am Tisch nicht optimal

Die Anderen, das waren Lindvik, der im ersten Durchgang wenige Minuten nach Geiger viel bessere Bedingungen hatte und nach Garmisch seinen zweiten Sieg feierte. Oder der neue Gesamtführende Dawid Kubacki (Polen), der sich bei den bisherigen sechs Sprüngen noch keinen Fehler erlaubte. Oder Kobayashi, der wie Geiger mit den Windverhältnissen haderte und vom ersten auf den vierten Platz in der Gesamtwertung abstürzte. Lindvik, Kubacki, Geiger, Kobayashi - dieses Quartett wird den Gesamtsieg in Bischofshofen unter sich ausmachen.

"Der Bergisel kann nichts dafür"

Geiger war der Ärger nach seinem ersten Sprung anzumerken. Schnell hatte er seine Ski geschultert und war - ohne nach links und rechts zu schauen - wieder nach oben geeilt. "Ich war mit dem Sprung etwas früh dran", bilanzierte er, "es kamen ein paar unglückliche Sachen zusammen." Es lag nicht nur am Wetter. Geiger hatte auch seinen Anteil an der fehlenden Weite, wie auch Bundestrainer Stefan Horngacher bestätigte: "Für den Karl war es eine schwierige Situation. Die Luke war weit unten und der Sprung war auch nicht optimal getroffen."

Der Nachfolger von Werner Schuster wollte auch deshalb keine Entschuldigungen gelten lassen. "Die Bedingungen kann niemand beeinflussen, das muss man akzeptieren", sagte Horngacher. "Der Bergisel kann nichts dafür."

Neben den wechselnden Winden, die zum Skispringen dazugehören, sorgte zusätzlich noch der Regen für schwierige Bedingungen. Die Anlaufspur war bestens präpariert, aber eben für trockene Verhältnisse ausgelegt. Für Markus Eisenbichler, der als 27. seinen Aufwärtstrend nicht bestätigen konnte, fühlte sich die Spur "wie Schmirgelpapier" an. Weite Sprünge waren kaum noch möglich, wovon Geiger im Hinblick auf die Gesamtwertung profitierte. "Es hätte viel schlimmer ausgehen können", sagte Horngacher.

In Bischofshofen ist noch vieles möglich

Die besten Aussichten auf den Gesamtsieg hat Kubacki. Er führt mit 830,7 Punkten vor Lindvik (821,6), Geiger (817,4) und Kobayashi (817,0). Dem Polen liegt die Schanze in Bischofshofen, wo er sich im vergangenen Jahr den zweiten Platz und in der Qualifikation den Schanzenrekord (145 Meter) gesichert hatte. Die beste Form hat Lindvik, der 21 Jahre alte Norweger hat allerdings die geringste Erfahrung.

Wo weit geflogen wird, sind größere Punktabstände möglich. Nachhilfeunterricht kann sich Geiger im eigenen Team holen. Im vergangenen Jahr war Stephan Leyhe als Gesamtfünfter mit knapp 18 Punkten Rückstand auf den Drittplatzierten Andreas Stjernen (Norwegen) nach Bischofshofen gereist und eroberte mit einem Sprung auf 137 Meter noch den dritten Rang. "Sechs Punkte pro Sprung sind in Bischofshofen definitiv möglich", sagte Leyhe in Innsbruck. Da konnte auch Geiger schon wieder lachen.