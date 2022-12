Vierschanzentournee in Oberstdorf Geiger als Siebter qualifiziert – aber der K.o.-Gegner ist ein Mitfavorit

Zum Auftakt der Vierschanzentournee haben sich die deutschen Skispringer in der Qualifikation zum Wettkampf in Oberstdorf in guter Form präsentiert. Zwar konnten die sieben DSV-Starter wie erwartet nicht mit den Topfavoriten mithalten, allerdings gelang dem vom Qualifikations-Siebten Karl Geiger angeführten Aufgebot geschlossen die Qualifikation für das Springen am Donnerstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport).