Skispringen ist auch deshalb eine faszinierende Sportart, weil sie voller Rätsel steckt, die nur teilweise oder eben gar nicht zu entschlüsseln sind. Eines dieser Rätsel war bis zum Sonntagabend, warum Deutschlands aktueller Vorzeigeskispringer Karl Geiger auf seiner Heimanlage, der Schattenbergschanze in Oberstdorf, einfach keine guten Ergebnisse erzielen konnte. Die Plätze 12, 17, 26, 27 und 38 hatte er hier belegt. Nicht einmal für die besten Zehn hatte es bislang gereicht.

Am Sonntagabend nun sprang Geiger auf Platz zwei beim Auftaktspringen der 68. Vierschanzentournee. Besser war nur Vorjahressieger Ryoyu Kobayashi aus Japan, der sein fünftes Tourneespringen hintereinander gewann. "Mega, mega happy" war Geiger nach seinen Sprüngen. "Ich habe hier schon viele nicht so tolle Wettkämpfe gemacht. Jetzt konnte ich meine Form mal bestätigen."

Dass es dieses Mal besser funktionierte, habe auch daran gelegen, dass Geiger so gut wie möglich habe ignorieren können, dass es die Tournee ist. Und dass sie auf seiner Heimschanze stattfindet, wo er die Leute besser kennt als jeder andere. "Das auszublenden habe ich mir aneignen müssen", sagte der 26-Jährige. "Aber es ist ja wirklich nur ein Wettkampf, egal ob man in Russland oder hier springt: Es kommt immer auf das Gleiche an. Ich habe geschaut, dass ich das so gut wie möglich ausblende und einfach mein Zeug mache. Das ist mir sehr gut gelungen."

Bundestrainer Stefan Horngacher räumte dennoch ein, dass Geiger am Vortag doch "ein bisschen unter Stress" stand. "Als Lokalmatador ist man immer derjenige, der die Karre aus dem Dreck fahren muss und das ist gar nicht so einfach", sagte Horngacher.

Daniel Karmann/dpa Endlich auch auf der Heimschanze erfolgreich: Karl Geiger

In gewisser Weise beschreibt das auch die Rolle von Geiger bei dieser Tournee. Sein Erfolg in der Heimat ist auch deshalb so hoch einzustufen, weil auf seinen Schultern vor dem Tourneestart die gesammelten Hoffnungen der deutschen Skisprungfans lagen. Als einziger deutscher Skispringer hatte er in der Weltcup-Gesamtwertung als Dritter einen Platz unter den besten fünfzehn. Geiger war der einzige wirklich große DSV-Trumpf.

Dieser Eindruck bestätigte sich in Oberstdorf. Markus Eisenbichler (11. Platz), Pius Paschke (12.) und Stephan Leyhe (13.) sprangen alle ordentlich. Das Potenzial für den Gesamtsieg hat in diesem Jahr aber nur Geiger, der nun die Chance hat, auch seine insgesamt durchwachsenen Tournee-Erinnerungen vergessen zu machen. "Ich bin noch nie wirklich zufrieden von der Tournee weggefahren", sagte er. "Meistens war es so, dass ich die Form aus den Vorwochen nicht wirklich bestätigen konnte."

So könnte es, wie im vergangenen Jahr, als sich Kobayashi mit Eisenbichler duellierte, erneut auf ein japanisch-deutsches Duell um den Tourneesieg hinauslaufen. Wobei der Drittplatzierte Dawid Kubacki aus Polen und der Österreicher Stefan Kraft, der Vierter wurde, beide ebenfalls noch Chancen haben. Dahinter klafft schon eine Lücke.

Geiger und Kobayashi sind die konstantesten Springer der Saison, beide landeten bei allen Einzelwettbewerben unter den ersten sieben. So eine Konstanz ist für den Gewinn der Vierschanzentournee die wichtigste Voraussetzung.

Der einzige Unterschied ist, dass Kobayashi diese Konstanz noch auf einem etwas höheren Niveau zeigt. Trotzdem sagte Geiger einen Satz, den man als Kampfansage verstehen kann: "Seine Sprünge waren erste Sahne, aber auch er zaubert nicht." Ähnlich formulierte es Horngacher: "Er ist wirklich ein cooler Hund hier und zeigt im Wettkampf wirklich außergewöhnliche Sprünge. Damit müssen wir leben. Aber ich denke, dass auch er nicht unschlagbar ist."

Es wirkt schon sehr souverän und lässig, wie Kobayashi die Aufgaben in der Luft und auf dem Boden löste. Als er nach der Siegerehrung mit seinem Dolmetscher durch die Interviewzone stapfte, Sven Hannawald für ein Selfie zur Seite stand und Interviews mit Siegerpokal in der Hand gab, da strahlte er eine fast noch größere Unverwundbarkeit aus als auf der Schanze. Gerade im Vergleich zum vergangenen Jahr, als er noch deutlich schüchterner schien.

Sagen tat er dagegen erneut wenig. Was das Geheimnis seines Erfolgs sei, wollte ein Journalist wissen. "Ich habe keine Idee", antwortete Kobayashi. Es sind eben auch diese ungelösten Rätsel, die das Skispringen so faszinierend machen.