Der Sprung zurück: Gehadert hatten sie, die Form war weg, die Erwartungen so niedrig wie lange nicht, aber ein paar Sprünge in Oberstdorf haben die Stimmung gedreht: Andreas Wellinger und Karl Geiger sind plötzlich zurück in der Weltspitze. Wellinger mit Rang sechs und vor allem Geiger mit Platz vier haben sich wahrscheinlich sogar selbst überrascht. Der Aufwärtstrend war in den Vortagen zwar schon erkennbar, aber dass sie zum Auftakt der Vierschanzentournee so gut mithalten würden mit den Allerbesten, hatte niemand gedacht. Skispringen ist ein launisches Geschäft.