Ryoyu Kobayashi hat das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen. Der japanische Vorjahressieger, der in der Qualifikation nur auf Platz vier gesprungen war, ließ der Konkurrenz keine Chance und holte seinen fünften Sieg bei einem Tourneespringen in Folge. Auf 138 Meter im ersten ließ er 134 Meter im zweiten Durchgang folgen und hatte über neun Punkte Vorsprung auf den Zweiten.

Dort landete der starke Karl Geiger. Zwar konnte er mit 135 und 134 Metern nicht mit dem Japaner mithalten, ließ aber den österreichischen Weltranglistenzweiten Stefan Kraft hinter sich, der mit 131 und 132 Metern nur Vierter wurde. Den dritten Platz holte der Pole Dawid Kubacki mit 132 und 133 Metern.

Geiger galt bereits vor der Vierschanzentournee als größte deutsche Hoffnung auf die vordersten Plätze, in der Qualifikation hatte er aber nur auf Platz sechs gelegen. Der zweite Platz ist für Geiger der erste Treppchenplatz in seiner Tourneekarriere.

Eisenbichler wieder stark

Die anderen deutschen Springer konnten ihre starken Platzierungen aus der Qualifikation nicht halten: Markus Eisenbichler, in der Qualifikation noch Fünfter, holte dennoch einen guten elften Platz. Auch nach dem ersten Durchgang hatte Eisenbichler nach 134 Metern noch auf Rang fünf gelegen, im zweiten Durchgang landete er aber bei 123,5 Metern. Vor der Tournee hatte sich Eisenbichler in einem Formtief befunden.

Stephan Leyhe konnte seinen starken Eindruck aus der Qualifikation nicht bestätigen: Von Platz drei rutschte er nach einem verpatzten ersten Sprung auf nur 124 Meter zwischenzeitlich auf Rang 19, rettete sich mit einem starken zweiten Versuch auf 133 Meter aber auf den 13. Platz. Pius Paschke wurde starker Zwölfter.

Für einen der Favoriten auf den Tourneesieg, Daniel-André Tande, war der Wettkampf bereits nach dem ersten Durchgang vorbei. Mit nur 112,5 Metern schied er als 42. aus. Auch der Tourneesieger Gregor Schlierenzauer schaffte es nicht in den zweiten Durchgang, er kam nur auf 121,5 Meter.