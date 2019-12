Skispringen Wegen Formschwäche - Freitag steigt bei Vierschanzentournee aus

Für Skisprung-Weltmeister Richard Freitag ist das Aus bei der Vierschanzentournee besiegelt. Dies teilte Bundestrainer Stefan Horngacher mit. Der 28 Jahre alte Freitag war in Oberstdorf nur 59. in der Qualifikation geworden und hatte den Auftakt-Wettkampf der Tournee daher verpasst. Erst zum zweiten Mal in seiner Karriere war der achtmalige Weltcupsieger in einer Vorausscheidung gescheitert.

"Ritschi ist derzeit nicht in der Lage, so einzugreifen, dass er schnell auf ein hohes Niveau kommt", sagte Horngacher: "Wir haben jetzt entschieden, dass er rausgeht aus der Vierschanzentournee und sich zu Hause dem Training widmet. Wir werden versuchen, ihn wieder aufzubauen für die kommenden Weltcupspringen."

Freitag, der vor zwei Jahren noch als bislang letzter Deutscher das Gelbe Trikot des Führenden im Gesamtweltcup trug und in diesem bei der Tournee 2017/2018 die Qualifikation in Oberstdorf gewann, soll in gewohnter Umgebung das zurückgewinnen, was ihm zuletzt abhanden gekommen war: Selbstvertrauen, Sicherheit, stabiles Flugsystem. Freitag selbst hatte geschildert, dass er derzeit unter anderem Probleme habe, mit beiden Beinen gleichzeitig abzuspringen.

Freitags Platz beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen am Mittwoch (14 Uhr, TV: ZDF und Eurosport; Liveticker DER SPIEGEL) übernimmt der 21 Jahre alte Tournee-Debütant Adrian Sell aus dem deutschen B-Team.