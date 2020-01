Kreuzbandrisse im Skispringen Ein Satz mit X

Andreas Wellinger springt bei der Vierschanzentournee, seit er 17 Jahre alt ist. Sechs Mal war er bereits dabei. Doch vor wenigen Tagen in Oberstdorf war es für den mittlerweile 24 Jahre alten Skispringer doch anders. Zum Auftakt der diesjährigen Tournee stand er als Experte der ARD an der Schanze, eben nur als Beobachter.

Im Sommertraining hatte sich Wellinger das Kreuzband gerissen. Solche Verletzungen hat es bereits in der Vergangenheit gegeben, doch derzeit treten sie gehäuft auf. Im deutschen Team fällt neben Wellinger auch David Siegel mit der Knieverletzung aus, Severin Freund kämpft nach zwei Kreuzbandrissen um den Anschluss. Die norwegische Mannschaft muss mit Anders Fannemel, Kenneth Gangnes und Thomas Aasen Markeng auf drei Topspringer verzichten, lang ist auch die Ausfallliste im deutschen Frauenteam.

Frauen-Bundestrainer Andreas Bauer, selbst im für Regeländerungen zuständigen Komitee des Weltverbands Fis aktiv, hatte bereits im Frühjahr gefordert, "alles auf den Prüfstand zu stellen". "Auf den einzelnen Verantwortungsebenen ist man sich mittlerweile bewusst, dass man etwas tun muss", sagt Mark Dorfmüller dem SPIEGEL. Er ist Mannschaftsarzt der deutschen Skispringer. Wie die Änderungen genau aussehen könnten, stehe laut Dorfmüller aber noch nicht fest.

Was sind die Gründe für die sich häufenden Kreuzbandverletzungen?

"Es ist ein sehr komplexes Thema", sagt Männer-Bundestrainer Stefan Horngacher dem SPIEGEL. "Das Material, die Physis der Athleten, die Präparierung der Anlage, die Sprungweite - es gibt so viele Faktoren, die Einfluss haben."

Als Horngacher noch nicht die Verantwortung für die deutschen Skispringer trug, hatte sich Siegel den Kreuzbandriss auf der Schanze im polnischen Zakopane zugezogen - auch weil die Jury trotz hoher Weiten den Anlauf nicht verkürzt hatte. Horngachers Vorgänger Werner Schuster kritisierte damals, im vergangenen Januar, die Jury-Entscheidung: "Man hat zu viel Risiko genommen." Die Gesundheit Siegels - oder anderer Springer - soll für spektakuläre Flüge geopfert worden sein.

DPA Der deutsche Männer-Bundestrainer Stefan Horngacher: "Es ist ein sehr komplexes Thema"

Das hat die Fis mit dem scheidenden Renndirektor Walter Hofer an der Spitze mittlerweile besser in den Griff bekommen. Wie zuletzt auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck wird früher auf Windveränderungen reagiert und damit kürzere Sprünge in Kauf genommen.

Fluch und Segen der Stabbindung

Der Fokus liegt nun vielmehr auf dem Material. Konkret geht es um die Eigenschaften von Schuh, Schaft und Bindung. Vor zehn Jahren hatte der Schweizer Simon Ammann mit der Einführung der sogenannten Stabbindung für eine Revolution im Skispringen gesorgt. Die Flugeigenschaften verbesserten sich massiv - wackelnde Ski, unruhige Flüge oder gar Abstürze wurden immer seltener. Der zuvor genutzte Bindungstyp wurde von allen Springern aussortiert. "Dank der Kabelzugbindung hatten die Athleten zwei unabhängige Systeme - das System Athlet und das System Sprungski", sagt Dr. Peter Brucker dem SPIEGEL. Er ist ebenfalls im Deutschen Skiverband (DSV) tätig und als Operateur von Wellinger, Siegel und Freund ein Spezialist für Kreuzbandrisse. "Mittlerweile bilden Sportler, Bindung, Schuh und Ski durch die Stabbindung eine Einheit."

Die Verbesserung der Flugeigenschaften war ein enormer Erfolg. Nun ist es aber so, dass im Skispringen permanent am Material getüftelt wird. Und so sorgten die Teams in den vergangenen Jahren - beispielsweise durch Keile im Schuh - für eine einseitige Ausreizung des Systems. Es gehe darum, in der Luft mit den Ski so gerade wie möglich zu fliegen, "und die Landung müssen die Springer dann irgendwie hinbekommen", erklärt Dorfmüller.

Die Probleme bei der Landung kommen zustande, weil die Springer zu einer X-Bein-Stellung gezwungen werden. "Wir haben beobachtet, dass bei Kreuzbandverletzungen häufig eine X-Bein-Stressbewegung auftritt", sagt Brucker. Wer sicher und weit fliegt, lässt auf sein Knie enorme Kräfte wirken, die mit nach innen gedrückten Unterschenkeln schwieriger abzufedern sind. Hinzu kommt der Druck, eine Telemark-Landung zu zeigen, um mehr Wertungspunkte zu erhalten.

"Keiner will schlechteres Material"

Sportler und Trainer sind alarmiert. Allzu groß sollen die Veränderungen dann aber doch nicht sein. "Der Grat, auf dem wir uns im Spitzensport bewegen, ist extrem schmal", sagt Wellinger. "Keiner von uns Sportlern will schlechteres Material, weil es sich im Flug gut anfühlt und wir wissen, dass es effektiv ist." Bundestrainer Horngacher sieht es ähnlich: "Es gibt verschiedene Komponenten der Bindung, die wir verbessert oder umgebaut haben, um die Bindung bei einem Sturz schneller auslösen zu lassen. Der Skispringer muss aber eine gewisse Stabilität im Schuh haben, sonst verliert er die Ski bei der Landung."

DPA Andreas Wellinger

Möglicherweise müssen die Skispringer zu ihrem Glück gezwungen werden. Bisher ist es so, dass eine Landung in X-Bein-Stellung keine negative Auswirkung auf die Bewertung hat. Wenn die Fis die Regeln in dieser Hinsicht anpassen würde, müssten die Athleten über eine Materialanpassung ihre Beinstellung verändern. Das ginge auf Kosten der Flugeigenschaften, es beträfe jedoch alle Athleten.

Im Training könnte vorgebeugt werden

Dr. Christiane Wilke ist Expertin für Kreuzbandrisse. Sie lehrt an der Deutschen Sporthochschule in Köln und betreibt dort Forschungen, wann für Profisportler nach Knieverletzungen der optimale Zeitpunkt für eine Rückkehr in den Wettbewerb ist. Wilke hält die Diskussionen über das Material und die Bindungen für überzogen. "Bei Skispringern stellt sich vielmehr die Frage, ob im Trainingsalltag genug für die Stabilisierung der Kniegelenke getan wird", sagt Wilke dem SPIEGEL. "Denn wer dort gezielt präventiv Muskeln aufbaut, kann Verletzungen vorbeugen. Doch das steht in dieser Sportart, die von Athleten mit großer Sprungkraft und geringem Gewicht dominiert wird, nicht an erster Stelle im Training."

Mannschaftsarzt Dorfmüller bestätigt, dass es solche Gedankenspiele im DSV gibt: "Vielleicht muss man die Trainingsformen überdenken, indem man nicht nur das reine Abspringen und die Schnellkraft trainiert." Er zieht Vergleiche zu den Nordischen Kombinierern (Skispringen und Skilanglauf werden kombiniert), die die entscheidenden Muskeln durch ihr Langlauftraining stärken. "Es geht um die Innenseite der Beine und des Beckens, die sogenannte mediale Kette", sagt Dorfmüller. Bei den Kombinierern sind kaum Kreuzbandrisse bekannt.

Doch lassen sich die Sportler auf eine solche Umstellung ein? "Wer Ausdauer trainiert, kann nicht so viel Schnellkraft entwickeln", schränkt Dorfmüller die Überlegungen ein.

Wellinger will bei der nächsten Vierschanzentournee wieder dabei sein. "Der Plan wäre, dass ich im Mai wieder ins Mannschaftstraining einsteige", sagt der Olympiasieger von 2018 in Pyeongchang. "Ich habe zwar schon ein ähnliches Kraftniveau wie vor der Verletzung, aber das heißt noch lange nicht, dass die Schnellkraft wieder da ist." Im Skispringen ist alles eine Gratwanderung.