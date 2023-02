Welche Wettkämpfe werden ausgetragen?

Von Donnerstag an bis zum 7. März werden insgesamt 24 Entscheidungen fallen. Zwölf Goldmedaillen werden im Langlauf vergeben, sieben im Skispringen und fünf in der Kombination. Am Donnerstag starten die Sprint-Finals im Langlauf bei Männern und Frauen, das Springen von der Normalschanze der Frauen ist am selben Tag die erste Entscheidung auf der Schanze. Seine WM-Premiere feiert der Mixed-Wettbewerb in der Nordischen Kombination. Den Abschluss am 7. März bildet traditionell der 50-Kilometer-Langlaufklassiker der Männer.