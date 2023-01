Technische Pannen haben beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding für große Probleme gesorgt. Auch die ARD musste ihre Liveübertragung vom Einzelrennen der Männer mehrmals unterbrechen, entschuldigte sich dafür zunächst per Einblendung und zeigte dann Ersatzbeiträge, in denen ARD-Moderator Michael Antwerpes im Hochsommer ehemalige Athletinnen und Athleten an ihren Wohnorten besuchte.