Ist das die einzige Kritik an Eliasch?

Mitnichten. Eliasch war angetreten, um den Skisport in die Zukunft zu führen und lang liegengebliebene Reformen umzusetzen. Er versprach einen schonenderen Umgang mit dem Klima, ließ die alpinen Männer in dieser Saison aber zweimal in die USA und wieder zurück nach Europa fliegen. Außerdem behauptet er, die Fis arbeite Klima-positiv. Als Beleg führt Eliasch eine von ihm gegründete Initiative an, die die Abholzung im Regenwald verhindern soll. So werde deutlich mehr CO₂ gebunden, als durch Fis-Wettkämpfe freigesetzt.

Kritiker werfen der Fis vor, diese Initiative sei »Greenwashing«, also der Versuch, sich ein ökologisches Image zu verpassen, ohne wirklich etwas dafür zu tun. Viele Umweltverbände lehnen solche Kompensationsmodelle grundsätzlich ab, weil sich die Ersparnis nur schwer belegen lässt. Auch die Fis veröffentlicht keine genauen Zahlen. Stattdessen träumt Eliasch von Weltcuprennen in China und schließt Saudi-Arabien als Standort nicht aus.