Ursprünglich war die erste Austragung der Vierschanzentournee der Frauen für die kommende Saison 2023/24 geplant gewesen. Darauf hatten sich im April der ÖSV und der Deutsche Skiverband mit dem internationalen Skiverband Fis verständigt.

Die Männer springen bereits ihre 71. Tournee

Geplant war zunächst, dass die Stationen in Deutschland gekreuzt werden. Das heißt: Springen die Männer zum Auftakt in Oberstdorf, fangen die Frauen in Garmisch-Partenkirchen auf der großen Olympiaschanze an. Offen ist noch, wie in Österreich mit den Standorten verfahren wird. Ziel der Veranstalter ist es aber nach eigenen Angaben, »dauerhaft eine hochwertige Veranstaltungsserie« analog zur Männer-Tournee zu erschaffen.