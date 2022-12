Ich scrolle durch die Fußballnachrichten aus dem deutschen Winter. Flick bleibt Bundestrainer, Thomas Müller denkt an Rücktritt (ich dachte, er ist schon zurückgetreten?), Fredi Bobic fordert irgendwas vom DFB. Jetzt sitze ich in meinem Büro beim SPIEGEL, draußen bietet der Dezember eine Mischung aus Regen und Schnee an. Morgen spielt Messi, immerhin.